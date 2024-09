Saúde mental: 72% das famílias brasileiras identificam comportamentos preocupantes nos filhos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Falar sobre saúde mental com crianças e adolescentes é fundamental para ajudá-los a compreender as emoções e saber quando buscar ajuda. Uma pesquisa realizada Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) revela que o tema já está presente nos lares brasileiros, com conversas sobre transtornos psiquiátricos e demais questões da saúde mental entre pais e filhos.

Os resultados mostram que 80,3% dos pais e responsáveis responderam já ter falado sobre o assunto em casa e 63% disseram já ter sido abordados pelos filhos para falar sobre saúde mental. Além disso, 62% dos entrevistados disseram ter informações satisfatórias sobre saúde mental para conversar com os filhos.

Um outro recorte dos resultados revela que 72% dos pais e responsáveis afirmaram já terem percebido nos filhos algum comportamento que causasse preocupação em relação à saúde mental.

"A cartilha mostra como incentivar a criança e adolescente a expressar os seus sentimentos e como promover a autoestima é importante", frisa o presidente da ABP, Antônio Geraldo da Silva - JAILTON JR./JC IMAGEM

COMBATE AO ESTIGMA

"Na infância, conversas sobre temas relacionados às doenças mentais ainda são pouco abordadas, mas acreditamos ser essencial combater o estigma e os preconceitos. É necessário criar um ambiente seguro e acolhedor, em que as crianças e os adolescentes se sintam confortáveis para expressar seus sentimentos sem medo de julgamento e confiem nos pais e responsáveis para buscar ajuda", diz o presidente da ABP, Antônio Geraldo da Silva.

Intitulada "Conversas sobre saúde mental: Pesquisa com pais de crianças e adolescentes até 21 anos", a pesquisa traz não apenas dados, mas serve como ponto de partida na elaboração de medidas preventivas eficazes.

O levantamento marca mais uma edição da campanha internacional Setembro Amarelo, que ganhou notoriedade em 2013 através do trabalho de Antônio Geraldo. Ele colocou a campanha no calendário nacional e, desde 2014, a ABP e o Conselho Federal de Medicina (CFM) trabalham para promover ações de prevenção ao suicídio.

Participaram da pesquisa pais e responsáveis de crianças e adolescentes de todo o País, de 25 Estados brasileiros, contemplando todas as regiões do Brasil. O público que participou da pesquisa tinha entre 21 e 70 anos de idade, e incluiu profissionais de diversas áreas.

Com base nos resultados da pesquisa, a ABP produziu a cartilha "Como falar sobre saúde mental com crianças e adolescentes", como parte das ações da campanha Setembro Amarelo. O material tem como intuito orientar os pais e responsáveis no momento da conversa e para fortalecer mensagens importantes sobre o cuidado com a saúde mental para essa faixa etária.

A cartilha oferece orientações práticas para abordar a saúde mental de maneira apropriada e com informação de qualidade. Nela, o leitor encontra dicas sobre maneiras de utilizar uma linguagem adequada para cada faixa etária, de criar um ambiente aberto para o diálogo e de ensinar a normalizar os diferentes tipos de sentimentos.

"A cartilha mostra como incentivar a criança e adolescente a expressar os seus sentimentos e como promover a autoestima é importante, além de destacar a importância de buscar ajuda profissional quando necessário", ressalta Antônio Geraldo.

Veja como abordar o tema saúde mental de forma eficaz, segundo orienta a cartilha da ABP:

Use uma linguagem simples e clara

Adapte a linguagem à idade. Evite termos técnicos e explique conceitos de forma que a criança

possa entender.

Seja aberto e acessível

Crie um ambiente em que a criança se sinta segura para falar sobre seus sentimentos sem medo de julgamento.

Use exemplos concretos

Utilize histórias, livros, filmes, desenhos para ilustrar pontos sobre saúde mental. Isso ajuda muito a tornar o assunto mais compreensível para a idade da criança.

Normalize os sentimentos

Explique que é normal sentir emoções como tristeza, raiva e alegria. Mostre que todos passam por momentos difíceis.

Ensine estratégias de enfrentamento

Dê à criança ou ao adolescente ferramentas práticas para lidar com suas emoções, como respiração

profunda, contagem até dez ou falar com um adulto de confiança. Em caso de dúvida sobre como fazer, deve-se procurar um profissional de saúde.

Incentive a expressão emocional

Encoraje a criança ou o adolescente a falar sobre como se sente ou a expressar seus sentimentos através de desenhos, brincadeiras ou escrita.

Seja um exemplo

Demonstre como você lida com suas próprias emoções de forma saudável. As crianças e os adolescentes aprendem muito observando os adultos. Fale sobre suas emoções, demonstre para a criança que estas emoções podem acontecer com todos.

Esteja atento aos sinais

Preste atenção ao comportamento da criança. Mudanças repentinas podem indicar que ela está enfrentando dificuldades emocionais e precisa de apoio profissional.

Promova a autoestima

Reforce as qualidades e conquistas da criança, ajudando-a a desenvolver uma autoimagem positiva. Sempre destaque positivamente cada conquista que ela teve, especialmente aquelas que para ela eram muito difíceis. Isso ajudará a criança a ser mais confiante e assertiva.

Busque ajuda profissional se necessário

Se a criança estiver enfrentando problemas persistentes ou graves, considere consultar um psiquiatra com Registro de Qualificação de Especialidade em Psiquiatria da Infância e Adolescência.