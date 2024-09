Prêmio Einstein: Cinthya Leite, do JC, é a única jornalista do Nordeste entre os +Admirados do Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A premiação é realizada pelo Hospital Albert Einstein em parceria com o Jornalistas&Cia, para homenagear os jornalistas mais admirados do Brasil

A colunista de Saúde e Bem-Estar do Jornal do Commercio, Cinthya Leite, é a única jornalista do Nordeste no ranking nacional da quarta edição do Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar.

A premiação é realizada pelo Hospital Israelita Albert Einstein em parceria com o Jornalistas&Cia e homenageia os Top-26 jornalistas mais admirados do Brasil.

Além de ser a única do Nordeste na lista nacional, Cinthya está entre os três jornalistas de Saúde, Ciência e Bem-Estar mais admirados da região.

Quarto ano consecutivo

Esse é o quarto ano seguido que Cinthya Leite está no ranking nacional na premiação. Hoje colunista, ela começou a trajetória no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) ainda como estagiária.

"Pelo 4º ano consecutivo, recebo este reconhecimento como um dos jornalistas mais admirados no 'Prêmio Einstein + Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar'. Para mim, é uma honra imensurável e uma motivação constante para seguir cumprindo a missão que abraço desde estagiária, em 2003, no Jornal do Commercio, já com foco no jornalismo em saúde", comemora.

"Estar entre os TOP 25 a nível nacional e TOP 3 no Nordeste no ano em que também celebro o marco de 31 prêmios ao longo da carreira, é o resultado de um trabalho construído em equipe no JC, com muita dedicação e comprometimento ao longo dos últimos 21 anos", disse.

Para a colunista de Saúde e Bem-Estar do JC, o jornalismo de saúde é de fundamental importância na vida das pessoas.

"A saúde pública sempre esteve no centro das minhas reportagens, e acredito que a comunicação clara e ética é fundamental para levar conhecimento acessível à população e influenciar decisões que salvam vidas. Traduzir temas complexos em uma linguagem que todos possam compreender não só promove conscientização, mas também empodera as pessoas para que possam tomar decisões informadas sobre sua saúde. Este prêmio representa mais do que uma conquista pessoal; ele destaca o poder transformador do jornalismo em saúde", completou.

Cerimônia de premiação



A cerimônia de premiação está marcada para acontecer no dia 4 de novembro, em São Paulo, onde serão revelados os Top 5 +Admirados Jornalistas da Imprensa de Saúde e Bem-Estar do Brasil. Serão divulgados os cinco campeões regionais e os veículos campeões de sete categorias.

Videocast e Newsletter

Além de comandar a coluna de Sáude e Bem-Estar do JC, Cinthya Leite também apresenta o podcast em vídeo (videocast) Saúde e Bem-Estar e tem uma newsletter semanal.

O programa, que começou em julho de 2024, é transmitido ao vivo, às 20h, durante as quartas-feiras, no canal do YouTube do JC, o JC Play.

Já o newsletter, chega toda segunda-feira na caixa de entrada de pessoas inscritas. O objetivo é promover informações essenciais para que os leitores tenham uma vida saudável e equilibrada. Para se inscrever, clique aqui.

VIDEOCAST SAÚDE E BEM-ESTAR | Saúde bucal na infância: Como cuidar dos dentes das crianças:

Top-26 jornalistas +Admirados do Brasil

Confira a lista dos top-26 jornalistas +admirados do Brasil, em ordem alfabética, abaixo: