Como escolher um hospital? 3 fatores importantes para sua decisão

Otávio Gonçalo da Silva Júnior, um pernambucano de 63 anos, passou por uma experiência que mudou sua vida de maneira inesperada. Ficou tetraplégico depois de um acidente doméstico no banheiro de casa. Quando recobrou os sentidos, já se encontrava rodeado por paramédicos do SAMU, acionados às pressas por sua família. Ainda assustado, ele fez um pedido imediato: ser levado ao Hospital Memorial São José.

Ele sabia que precisava de um lugar onde pudesse confiar no tratamento e na infraestrutura e a escolha foi acertada. A equipe médica do hospital, liderada por especialistas em neurocirurgia, agiu rapidamente e uma cirurgia de emergência foi realizada para minimizar os danos causados pela lesão medular.



"Acordar sem poder mover o corpo foi uma das experiências mais aterrorizantes da minha vida. Pensei que tudo estava perdido. Mas eu sabia que estava no lugar certo. A tecnologia de ponta e a expertise da equipe médica me deram forças para lutar pela minha vida", conta ele.



Para acertar na escolha de um hospital, ter acesso aos indicadores de qualidade da instituição faz diferença para tomar uma decisão consciente. Na Rede D’Or, esses dados são divulgados publicamente desde 2022.



Qualidade técnica como guia



Maior empresa de saúde da América Latina, a Rede D’Or se destaca pelo seu Programa de Qualidade Técnica. A iniciativa é baseada no monitoramento de 50 indicadores, acreditação de excelência, auditorias interna e externa e compartilhamento de boas práticas entre os hospitais (v. infográfico).

“A criação de bancos de dados, padrões e manuais utilizados como referência em todos os Estados pela Rede D’Or tem acelerado o processo de elevação da segurança dos processos assistenciais e retroalimentado o sistema continuamente”, ressalta Franklin Lindolf Bloedorn, avaliador da Joint Commission International (EUA).

Prêmios baseados em indicadores técnicos

Uma boa forma de se informar para escolher o hospital é verificar os prêmios técnicos recebidos pela instituição.



O projeto UTIs Brasileiras, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib) e da EPIMED, destacou 180 UTIs da Rede D’Or em 2023; dessas, 116 foram reconhecidas como Top Performer ou UTI Eficiente, representando 25% do total de premiados.

O coordenador da unidade de internação do Hospital São Carlos, Dr. André Albuquerque da Silva, enfatiza que a excelência da Rede D’Or é fruto do compromisso com a disponibilização de tecnologia de ponta e de equipes qualificadas na busca por tratamentos eficientes e seguros.

O médico neurocirurgião e chefe do serviço de neurocirurgia do Hospital Memorial São José que acompanhou o paciente Otávio, Dr. Geraldo de Sá Carneiro Filho, ressalta que o padrão de qualidade da Rede D’Or é impulsionado por seu compromisso de disponibilizar tecnologia de ponta e equipes qualificadas para oferecer tratamentos avançados.

Prêmios baseados em reputação

Outros prêmios e rankings, baseados em reputação, também podem ser considerados. “A reputação está associada a percepções, como a presença de médicos renomados nas equipes, a experiência do paciente naquela instituição, entre outras”, explica Ana Maria Malik, doutora em Medicina, mestre em Administração e professora titular da Fundação Getúlio Vargas (FGV - SP).



Mas, ainda que significativos (v. infográfico), esses prêmios devem complementar o principal: o compromisso com a excelência, a transparência e índices superiores de qualidade. Por manter o foco na Qualidade Técnica, a Rede D'Or eleva os padrões na saúde, destacando-se como uma escolha confiável para médicos e pacientes no Brasil e no mundo.