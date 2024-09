Inclusão de pessoas autistas no mercado de trabalho é tema de evento gratuito no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Líderes e representantes de empresas e instituições vão se reunir na próxima quarta-feira (25/9) para debater os desafios da inclusão de pessoas autistas no mercado de trabalho. O evento gratuito “O Talento na Neurodiversidade” vai abordar as perspectivas dos gestores sobre a neurodiversidade nas empresas, experiências de autistas no mercado de trabalho e as parcerias entre empresas e organizações para fortalecer a inclusão.

A programação acontece das 9h às 12h, no RioMar Trade Center, localizado no bairro do Pina, Zona Sul do Recife. As inscrições podem ser realizadas através do link: https://www.sympla.com.br/evento/o-talento-na-neurodiversidade-specialisterne/2605287.

Serão promovidas palestras e painéis de discussão com gestores, c-levels, profissionais autistas e organizações especializadas em autismo, destacando cases de sucesso e programas de treinamento e capacitação voltados para a neurodiversidade.

O evento será promovido pela Specialisterne Brasil em parceria com o Instituto Dimitri Andrade e marca o início das atividades da Specialisterne no Recife. A organização dinamarquesa promove a inclusão de pessoas neurodivergentes no mercado de trabalho através da formação de pessoas autistas e do apoio para as empresas que recebem profissionais autistas.

“A inclusão da pessoa autista no mercado de trabalho é urgente. As discussões são muito relevantes, mas é preciso colocar em prática. Os autistas cresceram e precisam ser incluídos nas empresas e organizações como uma estratégia também de saúde”, destaca Frínea Andrade, psicóloga e diretora do Instituto Dimitri Andrade.

De acordo com o Center for Disease Control and Prevention dos Estados Unidos (CDC, em inglês), cerca de 1% da população mundial adulta está no espectro autista, o que corresponde a mais de 75 milhões de pessoas com 18 anos ou mais. Entre estes, 85% da população está desempregada, conforme dados do portal Autism Speaks.

Veja a programação completa:

09h15 - 09h30 | Abertura do evento

Palestra sobre a importância da neurodiversidade no ambiente corporativo e apresentação da Specialisterne e seu papel na inclusão de pessoas autistas no mercado de trabalho.

Marcelo Vitoriano, CEO da Specialisterne Brasil

09h30 - 10h15 | Mesa 1: Neurodiversidade nas Empresas - Perspectivas dos Gestores e C-levels - Experiências na contratação e integração de profissionais autistas. Impacto da neurodiversidade na inovação e produtividade. Estratégias para criar um ambiente de trabalho inclusivo.

Participantes:

Talita de Oliveira Porto - Executiva C-Level, Conselheira de Administração

Ana Paula Cassimiro de Sousa Guimarães - Itaú

Karina Fernandes de Andrade - Itaú

Eliane De Mitry - SAP

Antonio Valença - CEO Pitang

10h15 - 11h00 | Mesa 2: Vozes da Neurodiversidade - Experiências dos Autistas no Mercado de Trabalho - Barreiras enfrentadas na busca por emprego e no ambiente de trabalho. Estratégias pessoais para adaptação e sucesso. A importância do suporte e das políticas inclusivas nas empresas.

Participantes:

Max Willians Soares de Oliveira - Consultor Técnico em TI - Specialisterne Brasil

Verônica Marinho de Souza - Especialista em Desenvolvimento Profissional - Specialisterne Brasil

Caio Damázio - Advogado

11h00 - 11h45 | Mesa 3: Fortalecendo Parcerias - O Papel das Organizações na Inclusão - Colaboração entre empresas e organizações para fortalecer a inclusão. Programas de treinamento e capacitação voltados para a neurodiversidade. Casos de sucesso e boas práticas na inclusão de autistas no ambiente corporativo.

Participantes:

Victor Eustáquio - Clínica Somar

Frínea Andrade - Instituto Dimitri Andrade

Francisco de Paiva e Silva Junior - Revista Autismo

SERVIÇO

Evento “O Talento na Neurodiversidade”

Data: 25 de setembro, às 9h

Local: RioMar Trade Center, localizado na Av. República do Líbano, 251, Pina

Inscrições gratuitas: https://www.sympla.com.br/evento/o-talento-na-neurodiversidade-specialisterne/2605287