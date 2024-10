Campanha solidária arrecada absorventes e produtos de higiene para doação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A UniFBV Wyden lançou uma campanha de arrecadação de absorventes, produtos de higiene pessoal e anticoncepcionais, com o objetivo de proporcionar dignidade menstrual para mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Organizada pela professora Joana Maranhão, coordenadora da Liga Acadêmica de Enfermagem em Saúde da Mulher, a ação tem como foco a coleta de itens essenciais e a conscientização sobre a importância da educação sexual e reprodutiva para garantir os direitos de todas as mulheres.

Dignidade menstrual

Além de arrecadar produtos como absorventes e materiais de limpeza, a iniciativa também busca doações de anticoncepcionais, itens essenciais para a saúde e bem-estar das mulheres.

“Educação sexual e reprodutiva é um direito de toda mulher e precisamos levar a sério essa pauta e fortalecer cada vez mais o atendimento integral a todas as mulheres”, afirma Joana Maranhão, professora de enfermagem e coordenadora da ação.

As doações podem ser feitas durante o horário comercial no campus da UniFBV Wyden, localizado na Avenida Jean Emile Favre, 422, no bairro da Imbiribeira.

Simpósio multiprofissional em saúde da mulher

Essa campanha faz parte das atividades do I Simpósio Multiprofissional em Saúde da Mulher, que acontecerá nos dias 17 e 18 de outubro no campus UniFBV Wyden.

O evento contará com a participação de profissionais de diversas áreas, como enfermagem, fisioterapia, educação física e direito, oferecendo um debate amplo sobre a saúde da mulher como um direito conquistado e um compromisso coletivo.

Os temas abordados no simpósio incluem:

Depressão pós-parto;

Direitos de saúde para pessoas trans;

Treinamento cruzado na gestação;

Violência doméstica;

Políticas públicas para populações vulneráveis.

Além das palestras, os participantes terão a oportunidade de se inscrever em minicursos, aprofundando mais o conhecimento em áreas específicas da saúde feminina.

O evento é aberto ao público em geral e visa promover um espaço de discussão e conscientização sobre a saúde da mulher, com destaque para a importância da dignidade menstrual e do acesso a cuidados de saúde adequados.