Hospital das Clínicas vai abrir ambulatório de extensão para tratar e prevenir transtornos alimentares

O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) vai abrir, em outubro, um ambulatório de extensão para tratar e prevenir pessoas com transtornos alimentares ou comportamento de risco para desenvolvê-los.

Nutricionistas, psicólogos e psiquiatras vão atuar no ambulatório para dar assistência aos pacientes. O serviço será oferecido no segundo piso do hospital, todas as sextas-feiras, das 14h às 17h.

O acesso será por meio de encaminhamento interno realizado por profissionais dos ambulatórios de Clínica Médica, Cirúrgica/Bariátrica, Endocrinologia, Psicologia, Psiquiatria e Nutrição, ou por encaminhamento externo da coordenação do Grupo de Pesquisa e Extensão “Alimenteamente” e do Projeto de Extensão “Saúde não se pesa: uma experiência extensionista do Alimenteamente”.

A iniciativa é fruto de uma parceria com o Centro Acadêmico da Vitória (CAV) da UFPE. “Os transtornos alimentares se configuram hoje como uma grande preocupação de saúde coletiva. O HC protagonizar um espaço de formação em conjunto com o CAV-UFPE propondo esse cuidado associado à formação de profissionais e à assistência das pessoas que estão em sofrimento em função de transtornos alimentares é de grande valia para a nossa instituição e para a formação de futuros profissionais”, destaca a chefe da Unidade de Saúde Mental do Hospital, Suzana Livadias.