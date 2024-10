Em Pernambuco, Imip coleta medula óssea para paciente que aguarda transplante nos Estados Unidos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Setor de transplante de medula óssea do Imip funciona há 10 anos. Esta é a primeira vez que o hospital fará o envio do órgão para outro país

No mês em que é celebrado o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea (terceiro sábado de setembro), o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no Recife, ficou responsável por receber Vanessa Pérez Rosa, de 33 anos.

Cadastrada no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome - instituto incubido por fazer a busca de doadores) há 15 anos, a mulher, que veio de Minas Gerais, foi encaminhada para a instituição para realizar a doação do órgão para um paciente dos Estados Unidos.

Esta é a primeira vez que Vanessa passa pelo procedimento, cujo principal critério para ligar um receptor a um doador é a compatibilidade.

"Fiquei muito feliz e emocionada quando recebi a ligação, porque é a chance de ajudar alguém, a esperança de cura para outra pessoa. Temos que fazer pelos outros o que gostaríamos que fizessem por nós", relata Vanessa.

A mineira fez questão de deixar uma mensagem de incentivo para que outras pessoas também se tornem doadoras e façam parte da corrente solidária capaz de salvar vidas.

"É uma atitude muito importante, que muitas vezes pode significar uma nova chance na vida de quem vai receber. Então, vale a pena a gente se doar para o outro", acrescentou.

O setor de transplante de medula óssea do Imip funciona há 10 anos e, em 2024, já realizou 44 procedimentos na unidade. Esta é a primeira vez que o hospital fará o envio do órgão para outro país.

"Ter um setor como esse no Imip tem grande importância para a sociedade em geral no tratamento de doenças hematológicas, ao restabelecer a qualidade de vida e até mesmo ao proporcionar cura", diz a supervisora de Enfermagem do Serviço de Transplante de Medula Óssea do Imip, Luciana Albuquerque.

"O centro transplantador também realiza coletas de medula óssea de doadores não aparentados e tem a chance de ajudar alguém que não temos conhecimento através do envio desse órgão para outros Estados e países", complementa Luciana.

Como ser um doador de medula óssea?

Para ser um doador de medula óssea, é necessário: