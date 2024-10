Ministro Alexandre Padilha vistoria obras do Hospital da Criança, no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Iniciadas em janeiro deste ano, as obras do Hospital da Criança do Recife Antônio Carlos Figueira, localizado no bairro de Areias, chegaram a 65% de progresso físico, segundo dados da Prefeitura do Recife. O canteiro da futura unidade hospitalar da cidade foi visitado, nesta quinta-feira (26), pelo ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) da Presidência da República, Alexandre Padilha, e a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, bem como demais autoridades que acompanharam o andamento da construção.

“A obra é uma parceria entre o presidente Lula com a Prefeitura do Recife e, além da sua rápida execução e da expectativa de que ela seja uma das primeiras obras do PAC inauguradas em todo o Brasil, também é um modelo inovador de cuidado à criança. Quando a obra é bem feita e anda rápido, queremos ver de perto, porque o tradicional na administração pública é que as obras se arrastem e demorem. Então, uma velocidade como essa surpreende”, declarou o ministro Alexandre Padilha. “Cada passo do projeto alimenta também o Governo Federal para que ele possa desenvolver esses modelos construtivos em outras cidades do país”, acrescentou.

“A construção do Hospital da Criança coloca o Recife em outro patamar no que se refere ao cuidado integral de excelência para crianças e jovens, beneficiando os pacientes, mas também seus familiares. Uma grande unidade com estrutura de ponta em tecnologia e equipamentos, leitos de UTI, 18 especialidades médicas, 26 tipos de exames diferentes, uma classe escola para crianças internada, sete centros de especialidades odontológicas, entre outros serviços. Tudo isso em ambiente humanizado e acolhedor”, disse a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque.

Com uma área construída de 12 mil metros quadrados, no terreno de número 121 da Avenida Recife, em Areias, o Hospital da Criança do Recife está sendo projetado para oferecer consultas, exames e cirurgias de pequeno porte, ampliando o acesso de crianças e adolescentes da capital ao Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente, as obras seguem em ritmo acelerado, com os serviços de chapisco e reboco em andamento, tanto no interior quanto nas fachadas do prédio principal, além da instalação de revestimentos de piso e parede.



Além disso, estão em andamento a aplicação de selador e emassamento das paredes, assim como a instalação dos contramarcos das esquadrias e do forro. Simultaneamente, estão sendo realizadas a impermeabilização e as instalações dos sistemas de gases medicinais, hidrossanitário, elétrico, de automação, climatização e combate a incêndios.

Nos blocos anexos, a montagem e soldagem do tanque de termoacumulação do sistema de ar condicionado estão em andamento. Na guarita social/pórtico monumental, a fundação está na fase de finalização, que inclui a desforma, impermeabilização e reaterro das peças, enquanto a montagem da forma para a concretagem da estrutura avança.

O bloco de serviços teve sua estrutura concluída e, atualmente, recebe os serviços de alvenaria, chapisco e reboco. Além disso, as fundações da central de gases medicinais e do gás liquefeito de petróleo (GLP) foram finalizadas, e a execução da estrutura foi iniciada. A lixeira já teve sua estrutura, alvenaria e reboco concluídos. As obras estão sendo coordenadas pelo Gabinete de Projetos Especiais (GABPE) e contam com o conceito de off-site, que é quando a fabricação e montagem de componentes de construção (como paredes, lajes e sistemas elétricos) são feitos em um local diferente do canteiro de obras e depois são transportados e montados no local final.



“Mais de 50% desta construção foi realizada fora do canteiro, o que contribui para a redução do tempo da obra, diminui as chances de erros e melhora a qualidade dos materiais e acabamentos. Para se ter uma ideia, conseguimos montar uma superestrutura de quatro pavimentos com 12 mil metros quadrados em apenas dois meses e oito dias. Além disso, nossa abordagem foca na sustentabilidade, com desperdício mínimo, priorização da luz solar, uso de sistemas de energia renovável e reuso de água através de um sistema de reaproveitamento”, explicou Cinthia Mello, chefe do Gabinete de Projetos Especiais.

AMBULATÓRIOS ESPECIALIZADOS

A unidade será equipada com 60 leitos, sendo 50 destinados à enfermaria e dez à terapia intensiva (UTI). Além disso, os meninos e meninas terão acesso a ambulatórios especializados em diversas subespecialidades pediátricas, como ginecologia, psiquiatria e neuropediatria. A unidade também oferecerá leitos integrais de saúde mental, um Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), um Centro de Apoio ao Atendimento à Criança Vítima de Violência, e um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), garantindo assim um atendimento completo e multidisciplinar.



ESTRUTURA FÍSICA

A estrutura física da unidade hospitalar será distribuída em quatro andares, cada um com funções específicas. No térreo, além de seis recepções para acolher os pacientes e seus familiares, estarão localizados os serviços ambulatoriais especializados, SADT, CEO, salas de vacinação e apoio social, farmácia e necrotério. Nesta mesma área, serão destinados espaços dedicados ao bem-estar e entretenimento das crianças, como playground, brinquedoteca, jardim de inverno, fraldários, lactários e banheiros.

No primeiro pavimento, estarão localizados os leitos de UTI e enfermaria. Na área, também serão destinados espaços de acolhimento para as famílias dos pacientes internados, visando proporcionar conforto e apoio emocional durante o período de tratamento. Além disso, será instalado terraço-jardim, playground e espaço ecumênico. O acesso a este pavimento será facilitado por meio de escadas rolantes e elevadores sociais, garantindo praticidade e acessibilidade a todos os usuários.

No segundo piso, estará concentrada a parte administrativa do hospital, incluindo um auditório para eventos e reuniões, cozinha, refeitório, depósitos, almoxarifado e vestiários para funcionários. Já no terceiro andar, haverá a Escola Hospitalar, assegurando a continuidade da educação para as crianças e adolescentes internadas no local. O objetivo é garantir que, mesmo durante a hospitalização e a impossibilidade de participar das aulas regulares, eles não tenham seus estudos prejudicados.