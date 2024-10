Recife celebra o Dia Mundial Contra a Raiva Animal com ação de conscientização e Vacinação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Neste sábado, dia 28 de setembro, o Recife se une às comemorações do Dia Mundial Contra a Raiva Animal com uma iniciativa que visa conscientizar a população sobre os perigos dessa zoonose e a importância de vacinar cães e gatos.

A ação será realizada na Praça Oswaldo Cruz, localizada na Boa Vista, das 8h às 12h, e contará com uma série de atividades educativas e a aplicação gratuita da vacina antirrábica.

A expectativa é imunizar 600 animais durante o evento, que marca também o início da mobilização para o Dia D da vacinação, em 9 de novembro, quando 300 postos serão disponibilizados em todo o município.

Vacinação contra a raiva animal

Imagem de gato sendo vacinado - HUGO AQUINO / SESAU / PCR

A raiva é uma doença causada pelo vírus Lyssavirus, que afeta animais como cães e gatos e pode ser transmitida aos humanos, com consequências quase sempre fatais.

A vacinação anual dos pets é a única maneira eficaz de prevenir a doença, evitando sua circulação em áreas urbanas e protegendo a saúde pública.

Por isso, a Prefeitura do Recife, por meio da Gerência de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses, está reforçando a importância de manter os animais domésticos imunizados, especialmente aqueles com mais de quatro meses de vida.

Atividades educativas

Os participantes poderão assistir a apresentações lúdicas, como paródias, participar de rodas de conversa e tirar fotos em um espaço 'instagramável', tudo voltado à conscientização da importância da vacinação antirrábica.

Profissionais de saúde, incluindo veterinários, sanitaristas, biólogos e agentes de controle de zoonoses, estarão à disposição para orientar a população sobre os cuidados necessários para manter cães e gatos protegidos contra a raiva.

Além disso, a pré-campanha se estenderá durante os finais de semana seguintes, até o início de novembro, com 51 postos de vacinação volantes espalhados por toda a cidade.

A vacinação será oferecida nos dias 12 e 13 de outubro, 19 e 20 de outubro, 26 e 27 de outubro, e 02 e 03 de novembro, sempre das 8h às 17h.

O público poderá conferir a lista completa dos postos de vacinação por meio do PDF.

Prevenção contra a raiva

Segundo a gerente de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife, Vânia Nunes, a raiva é uma doença com uma taxa de letalidade próxima de 100% nos casos de transmissão para humanos.

"O controle da raiva animal é importante para a saúde pública, pois a letalidade ocorre em quase 100% dos casos. Além de manter os cães e gatos saudáveis, a vacinação é o único modo eficaz para conter a circulação do vírus rábico no meio urbano, evitando a transmissão para as pessoas. Por isso, é fundamental que animais domésticos sejam imunizados já a partir dos quatro meses de vida, uma vez por ano", explica Vânia.

Agendamento para vacinação ao longo do ano

Caso os tutores não possam participar da pré-campanha ou do Dia D, a Secretaria de Saúde do Recife oferece o serviço de vacinação antirrábica durante o ano inteiro.

É possível agendar a imunização de cães e gatos por meio do Conecta Recife, disponível via app ou site.

As vacinas são aplicadas no Centro de Vigilância Ambiental (CVA), localizado em Peixinhos, nas quartas, quintas e sextas-feiras, das 8h às 12h e das 14h às 17h.