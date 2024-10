HC e Hemope realizam campanha de doação de sangue nos dias 2 e 3 de outubro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Hospital das Clínicas da UFPE (HC), em parceria com o Hemope (Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco), realiza a nona edição da campanha de doação de sangue.

O evento ocorrerá na próxima quarta (02) e quinta-feira (03), das 8h30 às 12h e das 13h às 16h, na Unidade de Reabilitação do HC, localizada no térreo, próximo à portaria dos ambulatórios. A campanha é aberta ao público apto a doar sangue.

“É com grande satisfação que, semestralmente, mobilizamos a nossa comunidade do HC em prol da doação de sangue. A Comissão do Programa Pró-Sangue do HC tem trabalhado incansavelmente para sensibilizar e capacitar os nossos profissionais, promovendo uma cultura de doação contínua.”, afirma Renata Severo, supervisora da Área Assistencial de Serviço Social do HC.

Requisitos para doação

Renata Severo destaca que o convite à doação é estendido a trabalhadores, residentes, estudantes, usuários, acompanhantes e o público em geral.

Confira os requisitos para doar sangue:

Apresentar documento com foto;

Ter entre 18 e 65 anos e pesar mais de 50 kg;

Ter descansado pelo menos seis horas na noite anterior;

Estar bem alimentado (evitando alimentos gordurosos);

Não ter ingerido álcool nas 12 horas anteriores;

Não ter fumado nas três horas que antecedem a doação.

A ação é organizada pelo Hemope em parceria com a comissão do Programa Pró-Sangue, da Agência Transfusional e do Serviço Social (todos do HC) e pelo Projeto de Extensão da UFPE Conversa Sanguínea.

O HC é uma unidade vinculada à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que administra 45 hospitais universitários federais no Brasil.

