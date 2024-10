Simepe conquista ampliação de equipes médicas nas UPAs do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe) garantiu mais uma importante vitória para a categoria e para a saúde pública do Estado. Após intensas negociações, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) anunciou a ampliação das equipes médicas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Torrões, Imbiribeira, Caxangá e Nova Descoberta. Além disso, cada unidade será reforçada com uma nova ambulância, medida que visa agilizar o atendimento de urgência.

"Essa conquista representa o compromisso do Simepe com a valorização dos médicos e a melhoria das condições de trabalho, refletindo diretamente na qualidade do atendimento à população", ressalta Rodrigo Rosas, diretor sindical do Simepe.

Além das melhorias anunciadas, ficou acordada a realização de um estudo detalhado para identificar os principais desafios enfrentados pelas UPAs, com o objetivo de repactuar os contratos com as Organizações Sociais de Saúde (OSS), responsáveis pela administração das unidades. "A avaliação in loco das UPAs é essencial para que possamos promover mudanças concretas e assegurar um serviço mais humanizado", afirma a vice-presidente do Simepe, Carol Tabosa.

O Simepe reforça que essa é mais uma demonstração de sua atuação firme e constante em defesa dos profissionais de saúde e dos usuários do sistema, consolidando seu papel como um sindicato forte e atuante.