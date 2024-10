Especialistas em autismo discutem inclusão escolar em palestra no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na próxima segunda-feira (7), a Clínica Ninho vai promover a 2ª edição do "Descomplicando o Autismo nas Escolas". O evento será realizado no Teatro RioMar, localizado no Shopping RioMar, com início às 18h.

O encontro visa discutir as dificuldades que as escolas enfrentam ao atender crianças com autismo, destacando a importância de oferecer o suporte necessário para atender adequadamente a essa população. Ao todo 680 vagas estão disponíveis.

O workshop contará com palestrantes renomados como Lucelmo Lacerda, especialista em Educação Inclusiva, e Shâmara Rached, psicóloga e mãe atípica, que trarão insights valiosos sobre como tornar o ambiente escolar mais acolhedor para alunos com autismo.

O objetivo do evento é capacitar professores, diretores, psicopedagogos e demais profissionais da área educacional, facilitando o trabalho com crianças no espectro autista. Isso visa garantir a continuidade do processo terapêutico de forma mais eficiente na rotina dos pequenos, promovendo uma inclusão mais eficaz e contribuindo para uma melhor qualidade de vida e socialização.

As palestras irão apresentar ferramentas práticas que os educadores podem aplicar para aprimorar o atendimento aos alunos autistas, criando um ambiente escolar mais inclusivo e acolhedor.

“As escolas desempenham um papel crucial na vida dessas crianças: ou elas se integram, ou podem acabar se isolando no futuro. Por isso, incentivamos os profissionais da educação a se qualificarem para que a escola acompanhe o processo terapêutico”, destacou a psicóloga da Clínica Ninho, Mirtes Martins.

As inscrições custam R$ 100,00 e podem ser feitas no link da bio do instagram da Clínica Ninho @clinicaninho.