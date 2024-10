Rede D'Or é uma das empresas mais sustentáveis do mundo; saiba o porquê

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Apenas cinco empresas brasileiras estão entre as 500 mais sustentáveis do mundo em 2024, e a Rede D’Or é parte desse grupo

Premiações e certificações colocam a Rede D’Or, maior empresa de saúde da América Latina, em destaque na gestão ambiental e social. Uma das principais é concedida pela centenária revista Time, conhecida mundialmente por seus rankings e listas, que elegeu em junho as 500 empresas mais sustentáveis em 2024. Nesse seleto grupo, além de ser uma das cinco brasileiras no ranking, a Rede é uma das apenas 11 empresas de saúde selecionadas no mundo todo.

“Estamos fortemente engajados na agenda das mudanças climáticas, contribuindo para uma economia de baixo carbono. Entre nossas iniciativas estratégicas, destacamos a intenção de migrar 74 unidades consumidoras para o uso de energia de fontes renováveis até o final de 2025. Nosso objetivo é reduzir em 36% as emissões de gases de efeito estufa até 2030, em alinhamento com o compromisso Race to Zero”, afirma Paulo Junqueira Moll, CEO da Rede D’Or (foto).

A companhia continua investindo na eficiência energética de seus hospitais e clínicas e no aprimoramento do programa de gerenciamento de resíduos. “Ressaltamos também o nosso compromisso social com o desenvolvimento econômico das regiões em que atuamos. Em 2023, mais de 90% dos materiais e serviços contratados pela Rede D’Or foram distribuídos por fornecedores locais”, destaca o executivo.

Resultados e metas

Em 2023, a Rede D'Or foi uma das seis empresas de saúde globalmente reconhecidas com o prêmio Health Care Climate Challenge, concedido pela organização internacional Saúde sem Dano (Health Care Without Harm), representada no Brasil pelo Projeto Hospitais Saudáveis. A premiação, na categoria Campeões Climáticos de Cuidados com a Saúde e Liderança Climática (Climate Leadership – Gold), ressalta o empenho da Rede D’Or no combate às mudanças climáticas.

A Rede D’Or também recebeu Menção Honrosa na categoria Análise Econômico-Financeira do 25° Prêmio Abrasca, de Melhor Relatório Anual de Companhia Aberta - Grupo 1. Esse reconhecimento, junto com a inclusão como finalistas pelo Relatório de Sustentabilidade 2022, reflete a transparência e a qualidade das informações econômicas, sociais, ambientais e governança divulgadas.

Na bolsa de valores B3, a companhia foi selecionada para integrar a 19ª carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), que entrou em vigor em janeiro de 2024. Apenas empresas reconhecidas pelo seu comprometimento com a sustentabilidade empresarial entram para esse seleto índice.

Ter metas ESG e implementar políticas para atingi-las é um trabalho permanente, em que o processo de amadurecimento é transversal e a evolução é constante”, declara Ingrid Cicca, gerente de Sustentabilidade e Meio Ambiente da Rede D’Or.

Resultados ESG da Rede D’Or em 2023 - Design/SJCC

Programa GHG Protocol e Financial Times

O inventário corporativo de emissão de Gases de Efeito Estufa da Rede D'Or foi reconhecido com o Selo Ouro no Programa Brasileiro GHG Protocol, o mais alto nível de qualificação. Esse selo evidencia o compromisso da empresa em monitorar e estabelecer métricas em busca da redução de suas emissões, conforme estabelecido pelo Protocolo de Kyoto.



“Ao final de 2023, alcançamos a marca de 133 unidades de negócio da Rede D’Or no Programa Brasileiro GHG Protocol, que serão reportados no próximo ciclo, e recebemos score B pelo segundo ano consecutivo no reporte ao CDP. Tivemos ainda a conquista do certificado FTSE4Good Index Series, com score 3.9, posicionando-nos entre as Top 6 do subsetor, índice aferido pela Financial Times Stock Exchange (FTSE) Russell, divisão da Bolsa de Valores de Londres e um dos mais importantes indicadores internacionais de sustentabilidade”, destaca Cicca.



“No último ano, realizamos uma avaliação abrangente de riscos e oportunidades baseadas em cenários climáticos físicos e de transição. Essa avaliação é fundamental para identificar as principais fontes de emissão de gases de efeito estufa e definir estratégias climáticas alinhadas ao modelo de negócios da empresa. Os cenários climáticos ajudam na criação de políticas, avaliação de impactos, orientação de pesquisas e no estabelecimento de metas e compromissos ambientais”, completa Ingrid Cicca.



Metas ambientais da Rede D’Or - Design/SJCC

Rede D’Or investe em responsabilidade social

Covid-19

Dentro do pilar Social da estratégia ESG, o Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR), braço de P&D da Rede D’Or, conduziu estudos clínicos de tratamentos e acompanhou mais de 6 mil voluntários para o estudo da vacina Oxford/AstraZeneca no Brasil, além de pesquisas com os imunizantes Coronavac/Butantan e Clover.

A excelência das pesquisas do IDOR resultou em cerca de 2 mil publicações desde 2010, com mais de 39 mil citações em revistas científicas de prestígio. Entre 2020 e 2023, foram publicados 160 estudos relacionados à covid-19. O crescente número de publicações de alto impacto demonstra o compromisso do IDOR com a ciência e a inovação.

Rio Grande do Sul

A Rede D’Or realizou uma série de ações em solidariedade à população do Rio Grande do Sul, impactada pelas fortes chuvas que atingiram o estado em maio. Foram doados materiais hospitalares, medicamentos e equipamentos para instituições de saúde da região.

Recursos médico-hospitalares foram entregues à prefeitura de Canoas, ao Hospital Nossa Senhora de Pompéia, em Caxias do Sul, e à PUCRS. Também foram contempladas doações para o Hospital Municipal Getúlio Vargas, em Sapucaia do Sul, que abastece os hospitais São José, em Taquiri; Arroio do Meio, em Arroio; São Sebastião Mártir, em Venâncio Aires; e Estrela Divina Providência, em Estrela. Também já foram doados 60 computadores para organizações do RS, assegurando o acesso da população a tele consultas.

Metas para 2030 e 2050

Como signatária do Pacto Global da ONU desde 2020, a Rede D'Or aderiu à Agenda 2030 de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Entre as metas prioritárias estão a redução de 36% das emissões relativas de gases de efeito estufa até 2030 e a neutralização das emissões líquidas de carbono até 2050.

A Rede D'Or tem se destacado como uma líder em sustentabilidade no setor de saúde, com reconhecimentos e prêmios que validam suas práticas ambientais inovadoras e eficazes. Por meio de programas de eficiência energética e hídrica, da gestão de resíduos e da adoção de tecnologias como a telemedicina, a empresa continua a reduzir seu impacto ambiental enquanto promove um futuro mais sustentável. Com metas ambiciosas e uma abordagem proativa, a Rede D'Or está bem posicionada para enfrentar os desafios climáticos e liderar a transição para um setor de saúde mais sustentável.