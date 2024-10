Raquel Lyra entrega tomógrafo e obras em hospitais públicos da RMR

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A gestora conversou com profissionais e pacientes ao visitar o Hospital Dom Hélder Câmara e no Hospital Otávio de Freitas, nesta quinta-feira (3)

Principal serviço de emergência do Litoral Sul do Estado, o Hospital Dom Helder Câmara, localizado no município de Cabo de Santo Agostinho, recebeu um novo tomógrafo. O equipamento foi entregue, nesta quinta-feira (3), pela governadora Raquel Lyra e sua vice, Priscila Krause. Ao todo, foram investidos mais de R$ 1,9 milhão no serviço, que irá funcionar 24h por dia, com capacidade de ofertar uma média de 750 exames por mês.

Ao chegar na unidade, a gestora conversou com profissionais e descerrou a placa inaugural. “Entregamos um tomógrafo novo para o Hospital Dom Hélder Câmara. Anteriormente, os pacientes precisavam se deslocar para ter acesso a um exame que é tão essencial. Agora, aqueles que precisarem farão seus exames no próprio hospital, agilizando o atendimento e garantindo a melhora da assistência à saúde. Em breve, iremos entregar novos equipamentos de imagem para outros hospitais de Pernambuco”, destacou Raquel Lyra.

O aporte de R$ 1,9 milhão inclui aquisição do equipamento, mobiliário e reformas na estrutura física do setor. Cerca de 50 profissionais atuam nessa parte do hospital, incluindo médicos radiologistas, técnicos de radiologia, enfermeiros, técnicos de enfermagem e maqueiros, além da equipe de apoio administrativo.

“Esse é mais um investimento que vai beneficiar diretamente os usuários do Sistema Único de Saúde em Pernambuco. O tomógrafo permitirá que o Hospital Dom Helder aumente a assertividade e eficiência do diagnóstico, possa acelerar a realização de procedimentos cirúrgicos e, consequentemente, a alta hospitalar”, explicou a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.

REFORMAS NO OTÁVIO DE FREITAS

A governadora também inaugurou uma cozinha e um refeitório para atender pacientes, funcionários e acompanhantes do Hospital Otávio de Freitas, na Zona Oeste do Recife.

“Viemos aqui no Hospital Otávio de Freitas fazer esta importante entrega, de um refeitório e uma cozinha. São R$ 4 milhões de investimento. O espaço estava interditado e agora está prontinho, com equipamentos de alta qualidade para atender pacientes, acompanhantes e os trabalhadores, que todos os dias dão a sua energia para melhorar a saúde de Pernambuco”, destacou Raquel Lyra.

Com uma área total de 1,1 mil metros quadrados, a obra recebeu o aporte de R$ 4 milhões, sendo R$ 3,5 milhões destinados à reforma da estrutura já existente e R$ 466 mil para ampliação do espaço. Com a expansão de 190,28 metros quadrados, o refeitório que contava com 78 lugares agora passa a contar com 104 assentos.

A cozinha possui capacidade de fornecer 700 refeições (entre desjejum, almoço e jantar) para funcionários, mais de 550 para acompanhantes e elaborar mais de 2 mil refeições para pacientes diariamente. “O hospital, que funciona desde a década de 1950, passou por ampliação do número de leitos e atende diariamente centenas de pacientes. Então havia a necessidade de ampliar as áreas de suporte ao atendimento, entre elas, a cozinha e o refeitório. Sem dúvida, essa entrega irá garantir mais agilidade e uma melhor prestação do atendimento”, destacou o diretor do Hospital Otávio de Freitas, Rômulo de Aquino.