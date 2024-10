O impacto das telas na saúde mental infantil: Psicólogo alerta sobre os riscos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O psicólogo José Leocádio, da Agência do Sassepe de Carpina, tem observado um aumento no número de crianças com dificuldades de concentração, sono e comportamento devido ao uso excessivo de telas.

“Cada vez mais cedo é percebido o uso de telas e a maior dificuldade dos pais é conseguirem reduzir ou evitar esse uso”, explica.

A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças menores de 2 anos evitem completamente o contato com telas e que crianças entre 2 e 5 anos limitem o tempo de tela a no máximo 1 hora por dia.

Segundo o psicólogo, é importante fazer a redução do tempo de forma gradativa das praticas com telas por crianças. “Dependendo do número de horas que se passa na frente do aparelho, tirar de forma brusca pode ser mais difícil”.

Recomendações do Especialista

Para auxiliar nesse equilíbrio, a prática de outras atividades é primordial. “Criar momentos divertidos, piqueniques, jogos coloridos, de desafio, que chamem a atenção, pinturas, brincadeiras compartilhadas com os pais vão ajudar a diminuir o interesse pelo celular, tablet e TV”, ressalta José Leocádio.

Os prejuízos do mundo virtual em excesso vão desde a ordem física, como:

Obesidade;

Problemas auditivos;

Visuais, como miopia e vista cansada;

Por isso José Leocádio estimula seu pacientes a brincarem com jogos de tabuleiro, memória, xadrez, cubo mágico, quebra- cabeça no seu consultório.

“O objetivo desses recursos terapêuticos é desenvolver o raciocínio lógico e o nível de atenção e concentração dos pequenos", informa o psicólogo. Já em casa, o recado para os pais é o seguinte: “passeios de bicicleta, patinete, jogos de futebol, prática de esportes, isso vai despertar o interesse por outras atividades, e assim eles deixarão as telas de lado”, alerta Leocádio.

