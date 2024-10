Hospital das Clínicas da UFPE realiza estudo para identificar gene que pode causar doença renal

O Centro de Pesquisa Clínica (CPC) Professor Salomão Kelner do Hospital das Clínicas da Universidade de Pernambuco (HC-UFPE) realiza um estudo clínico para identificação de um gene, chamado APOL1, que pode ser causa de doença renal com proteinúria e pode levar o paciente a necessitar de diálise ou transplante renal.

Vale explicar que proteinúria é um marcador de doença renal e constitui um fator de risco importante para a progressão da enfermidade. Se a proteinúria aumenta ou cai, dá pistas sobre a forma como o paciente com doença renal vai evoluir. Assim, em pessoas com doença renal, pesquisar a proteinúria é importante no diagnóstico e no acompanhamento do paciente.

O estudo do CPC do HC possibilita a realização de teste genético (por meio da coleta de saliva e sangue) para análise do gene que pode ser a causa de doença renal com proteinúria.



"Os casos positivos poderão participar de outro estudo também no HC que testa uma terapia inovadora para a proteinúria mediada por APOL1. Como essa doença não tem um tratamento específico disponível atualmente, o estudo é uma oportunidade para minimizar o risco de progressão da doença", explica a médica nefrologista do HC e coordenadora do estudo, Gisele Vajgel, que também é chefe da Divisão de Gestão do Cuidado.



O público-alvo do estudo são pacientes de 12 até 65 anos, com doença renal e perda de proteína na urina, que não tenham diabetes e outras doenças já com causa estabelecidas. Esses pacientes podem ser encaminhados por seus médicos assistentes, inclusive de outros hospitais, para a realização do estudo no HC.



A médica e pesquisadora explica que essa doença renal é geralmente assintomática em fase inicial. "Se tiver com muita perda de proteína na urina, o paciente pode ter edema e hipertensão", destaca Gisele Vajgel. Vale frisar que a doença é identificada por meio do exame de creatinina no sangue e de proteína na urina.

A função dos rins

Os rins são fundamentais no funcionamento do corpo. Eles filtram o sangue e auxiliam na eliminação de toxinas do organismo.

A doença renal crônica é silenciosa, não apresenta sintomas e tem registrado crescente prevalência, alta mortalidade e elevados custos para os sistemas de saúde no mundo.

Pessoas com doença crônica renal apresentam uma redução na capacidade que o rim tem de remover os resíduos e o excesso de água do organismo. Por isso, o tratamento adequado é fundamental.