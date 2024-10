HospitalMed 2024 apresenta Vida 60+ Expo, o maior evento de longevidade do Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O público 60+ vai ganhar destaque na HospitalMed 2024, a melhor e mais completa feira de saúde, bem-estar e negócios do Norte e Nordeste, com a criação de um espaço voltado à longevidade: o Vida 60+ Expo.

A iniciativa chega para colocar na agenda questões sobre saúde, negócios e qualidade de vida para pessoas idosas.

Além de um marketplace com produtos e serviços voltados a cuidadores e familiares, o evento trará palestras que abordarão temas como longevidade saudável, saúde financeira, inclusão digital e as tendências do crescente "mercado prateado".

Vida 60+ Expo

Com o objetivo de apoiar o envelhecimento saudável, o Vida60+ Expo se compromete a promover um ecossistema de cuidados de qualidade, incentivando escolhas conscientes e responsáveis.

Em sintonia com a Década do Envelhecimento Saudável da ONU, o evento chega para ampliar o acesso a informações, produtos e serviços voltados para a longevidade.

Entre os destaques do evento, Nena Queiroga compartilhará sua trajetória, Alexandre da Silva, referência em Direitos da Pessoa Idosa, trará um panorama do setor público, e a jornalista Juliana Rosa falará sobre o impacto econômico dessa faixa etária no PIB brasileiro.

Além deles, movimentos como Mulheres do Brasil e Geração Xmais, e marcas que já estão atentas ao público maduro, como o Banco Mercantil e MedSênior, participarão ativamente.

Evento acontece entre os dias 23 e 25 de outubro, das 14h às 20h, no Pernambuco Centro de Convenções - Divulgação/HospitalMed

Segundo Arine Rodrigues, cofundadora do Vida 60+ Expo, a participação do Nordeste no debate sobre longevidade está crescendo, mas ainda precisa avançar. “Sem dúvida, vai ser a grande inovação da HospitalMed deste ano. Sabemos que 25% da população nordestina já tem 50 anos ou mais, precisamos conhecer melhor as iniciativas que são para esse público na região e fomentar o desenvolvimento de novas ações. Esse diálogo está mais avançado no Sul e Sudeste do país, mas o Nordeste já tem ótimas iniciativas voltadas ao público maduro e pessoas que estão fazendo a diferença na vida de muitos”, ressalta Arine.

O Vida 60+ Expo acontecerá dentro da programação da HospitalMed 2024, que acontece entre os dias 23 e 25 de outubro, das 14h às 20h, no Pernambuco Centro de Convenções.

Clique aqui para conferir a programação completa do vida60+ EXPO na HM24.

A HospitalMed 2024 conta com o patrocínio da Fresenius Kabi, Unicred e Advanced Sterilization Products (ASP), e o apoio institucional da Sindhospe e da Abimo, além da Labor Health Suply, Medclub, Tudo Brisa, Supera, Mais Vida, ABECLIN, M.R Tech e CTH ABINT.



SERVIÇO

HospitalMed 2024

Data: 23, 24 e 25 de outubro de 2024.

Horário: 14h às 20h.

Local: Pernambuco Centro de Convenções.