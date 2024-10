Outubro Rosa: Saiba as recomendações dadas pela ANS

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No mês do Outubro Rosa, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) reforça a campanha em prol do diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama e de colo de útero, dois dos tipos mais comuns entre as mulheres.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), para o triênio 2023-2025, devem ser registrados 73.610 novos casos de câncer de mama – o tipo mais incidente no Brasil, o que corresponde a uma taxa de incidência de 41,89 casos por 100 mil mulheres.

Já o câncer de colo do útero, causado por uma infecção genital persistente por alguns tipos do Papilomavírus Humano (HPV), é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina no Brasil, atrás do câncer de mama e do colorretal e excluindo-se o câncer de pele não melanoma.

Orientações para prevenção

Câncer de mama

As recomendações da ANS, indicam que mulheres entre 50 e 69 anos, mesmo que sem sintomas façam a mamografia preventiva, não negando a necessidade do teste preventivo para mulheres em outras idades, ressaltando a importância de se ater aos sintomas:

Nódulo (caroço), geralmente endurecido, fixo e indolor;

Pele da mama avermelhada ou parecida com uma casca de laranja, alterações no bico do peito (mamilo);

Secreção sanguinolenta espontânea de um dos mamilos;

Pequenos nódulos no pescoço ou na região embaixo dos braços (axilas).

Câncer de colo de útero

Em relação ao câncer de colo de útero, a agência de saúde ainda recomenda que meninos e meninas se vacinem contra HPV, sendo a dose única tomada entre os 9 e 14 anos de idade. Na idade adulta, mulheres de 25 a 64 anos são recomendadas pela ANS a realizarem o exame preventivo, citopatológico, se atendo aos sintomas que a doença pode causar, como:

Sangramento vaginal intermitente ou após a relação sexual;

Secreção vaginal anormal;

Alterações na frequência ou características da menstruação;

Dor abdominal associada a queixas urinárias ou intestinais nos casos mais avançados.



Coberturas dos planos

Na saúde suplementar, diversos procedimentos estão disponíveis às beneficiárias de planos de saúde voltados à prevenção, tratamento e reabilitação de mulheres acometidas por essas doenças, como:

Rol de Procedimentos Cobertos

Na lista de coberturas obrigatórias dos planos de saúde, os principais procedimentos preventivos e diagnósticos incluem:

Mamografia

Exames laboratoriais

Pesquisa genética

Teste de Papanicolau

Consultas médicas



Exames de diagnóstico

Além dos procedimentos preventivos, os planos de saúde também incluem exames avançados para confirmar diagnósticos ou acompanhar o estágio da doença. Entre os exames disponíveis, destacam-se:

Ultrassonografia transvaginal e mamária

Tomografia computadorizada e ressonância magnética

PET-CT: utilizado em casos específicos (isso é: tem diretrizes de utilização) para detectar a extensão da doença e se houve metástase.

Tratamentos disponíveis

Quando o câncer é diagnosticado, o tratamento pode variar de acordo com o estágio da doença e as condições clínicas da paciente. Os planos de saúde oferecem diversos tratamentos, incluindo: