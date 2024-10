HospitalMed 2024 destaca inovações e tendências tecnológicas na engenharia clínica

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A HospitalMed, melhor e mais completa feira de negócios do Norte e Nordeste, promete trazer novidades ao reunir especialistas e empresas de renome no 1º Simpósio Brasileiro de Engenharia Clínica (SIMBEC).

O evento será realizado nos dias 24 e 25 de outubro, no Pernambuco Centro de Convenções, durante a 12ª edição da HospitalMed.

O simpósio, realizado em parceria com a M.R. Tech, empresa nordestina especializada em manutenção de equipamentos de diagnóstico por imagem, tem como objetivo fomentar discussões sobre os avanços da engenharia clínica e aproximar os polos de saúde do Norte e Nordeste das demais regiões do Brasil.

SIMBEC na HospitalMed

Para Nogueira Neto, diretor da M.R. Tech, uma das organizadoras do SIMBEC, o evento marca um ponto importante no cenário da Engenharia Clínica na região. "A realização do 1º SIMBEC dentro da HospitalMed é um marco histórico. Estamos animados em trazer esse evento para uma área que, até então, não havia recebido a devida atenção na nossa região. O simpósio fortalece o papel da HospitalMed como um catalisador de inovação e conhecimento científico, gerando impactos positivos que vão muito além do evento”, destaca.



A expectativa é de que a feira atraia em torno de 26 mil visitantes - Divulgação/HospitalMed

A programação do SIMBEC inclui palestras, workshops e mesas redondas com alguns dos maiores especialistas do setor. Um dos destaques será a participação do médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, fundador da Anvisa e um dos criadores do Sistema Único de Saúde (SUS).

Gonzalo fará a palestra magna de abertura, abordando os desafios e oportunidades na área de Engenharia Clínica, além de seu impacto na saúde pública brasileira.

Outros temas em pauta no simpósio incluem segurança cibernética em equipamentos médicos, incorporação de tecnologias em saúde, e gestão de equipamentos de diagnóstico por imagem.

A HospitalMed 2024 acontecerá de 23 a 25 de outubro e espera receber cerca de 26 mil visitantes, além de reunir mais de 300 expositores e 400 marcas.

Além do SIMBEC, o evento contará com diversas outras atrações e iniciativas voltadas para o setor de saúde, consolidando-se como um ponto de encontro para inovação e negócios.

Para mais informações, clique aqui e confira a programação completa.

A HospitalMed 2024 é organizada pela Insight Feiras e Negócios, conta com patrocínio da Fresenius Kabi, Unicred e Advanced Sterilization Products (ASP), e o apoio institucional do Sindhospe e da Abimo, além da Adepe, Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco e Governo do Estado de Pernambuco, Labor Health Suply, Medclub, Tudo Brisa, Mais Vida, Supera, ABECLIN, M.R. Tech e CTH ABINT.



SERVIÇO

HospitalMed 2024

Data: 23 a 25 de outubro de 2024

Local: Pernambuco Centro de Convenções

Horário: 14h às 20h