Médicos festejam avanços da categoria na maior celebração organizada pelo Simepe, no Classic Hall

Mais de 6 mil pessoas marcaram presença na Celebração do Médico, organizada pelo Simepe, que celebrou as conquistas da classe médica

A tradicional Celebração do Médico, promovida pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe), reuniu mais de 6 mil participantes na noite da última quinta-feira (17), no Classic Hall, em Olinda.

O evento, que antecipou o Dia do Médico, celebrado na sexta-feira (18), ofereceu uma programação musical especial, consolidando-se como um dos maiores eventos da classe médica no estado.



Entre as atrações, Marina Elali emocionou a plateia com sua apresentação, enquanto Zezé di Camargo e Luciano fizeram o público vibrar com seus hits. A dupla Felipe e Gabriel e a Banda Cavaleiros do Forró também se apresentaram, garantindo o clima de diversão até o final da festa.

Evento reuniu grandes atrações musicais - Divulgação/Simepe

O presidente do Simepe, Walber Steffano, destacou o evento como uma oportunidade de celebrar as conquistas da categoria ao longo do ano. "A Celebração do Médico vai muito além de uma simples festa.Ela representa o reconhecimento de todas as lutas e conquistas que tivemos ao longo do ano. Este momento é dedicado a todos os médicos que se dedicam diariamente para transformar a saúde de Pernambuco", afirmou Steffano.

A vice-presidente do Simepe, Carol Tabosa, reforçou a importância do evento para unir ainda mais a categoria. "Este é um momento especial para todos nós, onde celebramos nossa profissão e renovamos nosso compromisso de seguir lutando por condições de trabalho mais justas e pela valorização da classe médica. Nossa força está na nossa união", disse Tabosa.

Foi uma noite de muita interação e alegria, fortalecendo o espírito de comunidade e a colaboração entre os profissionais de saúde.

O evento simbolizou não só um momento de confraternização, mas também o compromisso contínuo do Simepe na defesa incondicional dos direitos da categoria médica em Pernambuco.