Cinthya Leite, jornalista do Jornal do Commercio, abordou longevidade e jornalismo em saúde na HospitalMed

A jornada do envelhecimento com saúde está cada vez mais em pauta na medicina. O tema foi destaque na 12ª edição da HospitalMed, a maior feira de negócios do setor médico e hospitalar do Norte e Nordeste.

A HospitalMed reuniu especialistas, profissionais e empresas que buscam soluções inovadoras no campo da saúde, atraindo um público superior a 26 mil pessoas e com a expectativa de gerar cerca de R$ 1 bilhão em novos negócios.

Cinthya Leite, repórter deste Jornal do Commercio, titular da coluna Saúde e Bem-Estar, foi uma das palestrantes do Vida60+ Expo, um espaço voltado para discutir o envelhecimento ativo e os cuidados com a população idosa.

"Falamos sobre o nosso trabalho de combate à desinformação e de que como nós trazemos o idoso como protagonista em nossas reportagens", destacou a jornalista.

Cinthya ministrou palestra sobre longevidade e importância do jornalismo em saúde

Com sua especialização em gerontologia, Cinthya trouxe perspectiva sobre a importância de se abordar temas relacionados à longevidade de forma informativa e acessível no jornalismo em saúde.

Em sua apresentação, Cinthya compartilhou sua experiência na cobertura jornalística dos desafios e das inovações que permeiam a saúde da população idosa.

"A partir do momento em que a gente nasce, a gente envelhece. Mas enquanto a gente envelhece, a gente tem muitas outras coisas para aprender. A vida não acaba quando se chega aos 60, 70 anos. Nessa palestra, a gente mostrou que a vida pode ser renovada a partir do momento que se está envelhecendo. Essa foi minha mensagem", afirmou Cinthya.

Setor médico

A HospitalMed, realizada pela Insight Feiras e Negócios, ofereceu uma grade de conteúdo com cerca de 50 eventos simultâneos, promovendo discussões sobre saúde pública, tecnologia e empreendedorismo.

O Vida60+ Expo, parte dessa programação, destacou a importância de se adaptar às novas demandas que surgem com o aumento da longevidade da população

A cantora Nena Queiroga e a especialista Juliana Rosa, também contribuíram com relatos e palestras, ampliando o debate sobre as questões enfrentadas por mais de 55 milhões de brasileiros acima dos 50 anos.

Falar sobre jornalismo nesse debate é essencial para garantir que a informação chegue a todos, promovendo uma sociedade mais consciente e informada sobre a importância de um envelhecimento saudável.