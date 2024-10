Brasil envia mais 9 toneladas de medicamentos ao Líbano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O governo brasileiro enviou, no último sábado (26), uma nova doação de insumos estratégicos em saúde para o Líbano. O voo de repatriação da FAB levou 400 mil ampolas do medicamento midazolam, utilizado para sedação pré-cirúrgica e para intubação orotraqueal. Essa é a maior carga enviada até o momento para o país e pesa aproximadamente 9,5 toneladas. A operação foi coordenada pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Agência Brasileira de Cooperação - ABC, do Ministério das Relações Exteriores.

O avião também levou medicamentos e cestas básicas arrecadados pela Embaixada do Líbano em Brasília, em conjunto com o Consulado-Geral do Líbano em São Paulo, por meio da Associação Unidos pelo Líbano - UpL, e pelo o Consulado-Geral do Líbano no Rio de Janeiro. Com essa arrecadação, a carga total para o Líbano pesa mais de 16 toneladas.

A Operação Raízes do Cedro, do Governo Federal, já enviou mais de 490 quilos de medicamentos, envelopes para reidratação e seringas descartáveis, além de 20 mil seringas com agulhas e 4 mil agulhas individuais. A aeronave da FAB também já transportou 7 toneladas de medicamentos arrecadados em iniciativa coordenada pelo Consulado-Geral do Líbano no Rio de Janeiro.

As doações atendem à demanda apresentada pela Embaixada do Líbano em Brasília, em setembro. A cooperação humanitária internacional do Brasil acontece com base nos estoques do Sistema Único de Saúde - SUS administrados pelo Ministério da Saúde. Nesse sentido, doações são realizadas após análise técnica que assegura não haver risco de comprometimento do abastecimento nacional no âmbito do SUS.

Oitavo grupo de repatriados chegou na sexta (25)

A oitava etapa da operação de repatriação de brasileiros e familiares do Líbano foi concluída nesta sexta-feira (25). A aeronave KC-30, do Governo Federal, pousou na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, desembarcando os 239 passageiros, incluindo 19 crianças de colo e três animais de estimação. Com a finalização de mais essa etapa, a Operação Raízes do Cedro totaliza 1.638 brasileiros e familiares, além de 19 pets, resgatados da zona de conflito no Oriente Médio desde o dia 2 de outubro.

Quando deixam a aeronave, os brasileiros e familiares contam com o acolhimento de profissionais a serviço do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Força Nacional do SUS (Ministério da Saúde), da Polícia Federal e da Receita Federal. Nas escalas técnicas em Lisboa, a operação tem suporte da Embaixada, via Consulado-Geral e Adidância de Defesa na capital portuguesa.

Assistência em saúde pela Força Nacional do SUS

Até o dia 25 de outubro, a Força Nacional do SUS realizou mais de 1,4 mil atendimentos aos repatriados do Líbano. A equipe composta por 13 profissionais de saúde prestou atendimentos médicos, psicossociais e assistenciais nos primeiros cinco voos que chegaram ao Brasil.

Assim que deixam a aeronave, os passageiros contam com o acolhimento da FN-SUS, que é dividida em 3 eixos: a equipe de acolhimento que dava boas-vindas aos repatriados, em sua língua-mãe; a equipe com experiência em urgência e emergência que fica em espaço estratégico, de prontidão para a assistência aos passageiros que precisavam de atendimento imediato; e a equipe na tenda montada com equipamentos e dispositivos necessários para o atendimento médico e psicossocial.

A Força Nacional do Sistema Único de Saúde é um programa do Ministério da Saúde com foco em medidas de prevenção, assistência e repressão durante situações epidemiológicas, de desastres ou de desassistência à população, quando for esgotada a capacidade de resposta do estado ou município.