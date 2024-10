Em Pernambuco, 1.500 pessoas morrem por AVC anualmente; saiba como identificar o derrame cerebral

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O acidente vascular cerebral (AVC), popularmente conhecido como derrame, ocorre quando os vasos que levam o sangue até o cérebro entopem ou se rompem, o que provoca a paralisia da área cerebral que ficou sem irrigação sanguínea. Segundo o Ministério da Saúde, o AVC vitima uma pessoa a cada cinco minutos no País e atinge um público cada vez mais jovem.

O alerta é reforçado no Dia Mundial do AVC, lembrado nesta terça-feira (29/10). Em Pernambuco, são registrados cerca de 14 mil casos por ano. Desses, cerca de 1,5 mil não resistem a complicações e morrem. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), só no primeiro semestre deste ano, já foram registradas 786 mortes por essa condição.

Neste ano, a campanha global tem como tema #MaiorQueOAVC, com a ideia de inspirar as pessoas a superarem os fatores de risco para a doença, com mudança de hábitos na rotina, em busca de um estilo de vida saudável.

Para a médica neurologista Ana Dolores Nascimento, coordenadora da Linha de Cuidados em Neurologia da SES-PE, embora boa parte da população já tenha ouvido falar em AVC, a população ainda não sabe identificar os sintomas nem o que fazer com um paciente.

"As pessoas precisam muito saber que o AVC é uma doença que tem tratamento, mas que os pacientes precisam chegar muito rápido ao hospital. Quanto mais rápido chegar, maior a chance de sair com o menor número de sequelas", afirma Ana Dolores, que também é coordenadora da Unidade de AVC do Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife.

"As pessoas também precisam identificar os sintomas do AVC, que são a fala embolada, a boca torta, dificuldade para falar, um braço fraco, perna fraca, que acontecem de maneira súbita. Se apresentar um desses sintomas, o paciente precisa ir rapidamente para uma UPA ou hospital, para ser levado a um serviço de referência", complementa a médica.

No bairro do Curado, Zona Oeste do Recife, o Hospital Pelópidas Silveira (HPS), referência em cardiologia e neurologia na rede estadual, aproveita o Dia Mundial do AVC (29/10) para alertar sobre a gravidade desse quadro de saúde, que precisa de atendimento ágil, e reforçar os principais fatores de risco, além da prevenção.

Na data, a unidade terá ação educativa no ambulatório, para pacientes e acompanhantes, e promoverá um encontro com os profissionais do serviço para abordar o tema.

O neurologista Luis Felippe Barros, que foi residente da especialidade no HPS, afirma que cerca de 90% dos casos de AVC são potencialmente preveníveis se os fatores de risco fossem controlados. Hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade, tabagismo e sedentarismo são alguns desses fatores.

Sinais: quais são os sintomas comuns de um princípio de AVC?

Alguns dos sintomas de que uma pessoa pode estar sofrendo um AVC são: dor de cabeça súbita e intensa, alteração na fala/equilíbrio/andar, fraqueza ou perda de sensibilidade na face/perna/braço, normalmente em apenas um lado do corpo.

Tipos de AVC

Há dois tipos de acidente vascular cerebral: o mais comum é o isquêmico, responsável por 85% dos casos. É caracterizado pela obstrução de uma artéria, o que impede a passagem de sangue e, consequentemente, oxigênio para células cerebrais.

"No AVC isquêmico, temos uma janela de 4 horas e meia após o início dos sintomas para fazer a trombólise intravenosa, medicamento que age para dissolver o coágulo sanguíneo e fazer o sangue voltar a circular, evitando que haja a morte dos neurônios", explica o neurologista Luis Felippe Barros.

Já o AVC hemorrágico ocorre quando um vaso sanguíneo cerebral se rompe, o que causa hemorragia no tecido cerebral ou entre o cérebro e a membrana que o envolve. De acordo com Luis Fellipe, na maioria dos casos, o controle da pressão é a principal medida, ação realizada em conjunto com a equipe de cardiologia. Uma neurocirurgia também pode ser necessária.

E depois do AVC, o que fazer?

Após um AVC, o paciente pode ter como sequelas: dificuldade de fala, confusão mental, assimetria na face, fraqueza muscular, alteração na sensibilidade e perda no controle de movimentos.

A reabilitação se torna indispensável para tratar as possíveis sequelas de um AVC. "O paciente pode melhorar dos déficits ao logo do tempo, e o pilar de reabilitação não é medicamentoso. O principal é realizar sessões de fisioterapia e fonoaudiologia, áreas muito presentes para os pacientes nesse processo de recuperação no Pelópidas Silveira, seja ainda durante a internação ou na fase ambulatorial. Quanto mais precoce forem adotadas essas medidas, melhores são os resultados", reforça Luis Felippe Barros.

Rede de atendimento

Pernambuco conta atualmente com três unidades de referência para tratamento do AVC isquêmico: Hospital da Restauração, no Recife; Hospital Pelópidas Silveira, na BR 232, no Curado (Recife); e Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada, no Sertão.

A Unidade de AVC do HR funciona na Emergência Clínica e, em 2023, completou dez anos de atividade.

O principal tratamento feito no HR é a trombólise. A equipe é formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e psicólogos.