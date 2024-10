HR: Governo de Pernambuco entrega reforma de 38 leitos no Hospital da Restauração

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Investimento na requalificação do HR é de R$ 23 milhões. Foi modernizada a ala norte do 7º andar, onde ficam pacientes das Cirurgias Geral e Vascular

O governo de Pernambuco realiza, nesta quarta-feira (30), a primeira entrega da reforma prometida no Hospital da Restauração (HR), a maior emergência pública do Norte e Nordeste do Brasil, localizada no Derby, área central do Recife.

O investimento da atual gestão estadual, na requalificação do HR, é de R$ 23 milhões. Com a reforma de parte do 7º andar, onde ficam os pacientes de Cirurgia Geral e de Cirurgia Vascular, foram modernizados os 38 leitos da ala norte desse pavimento.

As enfermarias revitalizadas já começam a receber os primeiros pacientes, como Romero Bruno, de 35 anos, que deu entrada na emergência geral do HR no último dia 16, depois de sofrer um episódio de violência. Ele foi um dos primeiros pacientes a ocuparem um dos leitos reformados na terça-feira (29).



Foram colocadas novas camas e poltronas reclináveis. Os novos equipamentos permitem melhores condições de trabalho para os profissionais, que também passam a contar com novas salas para repouso.

Reforma no 7º andar possibilita mais espaço e conforto nas enfermarias, tanto para pacientes quanto para acompanhantes - Maíra Arrais/SES-PE

Os espaços passam a atender às normas sanitárias e de acessibilidade vigentes, incluindo nova rede de gases e instalações elétricas e hidráulicas renovadas. Todas as alas agora têm sala especial para isolamento.

"A entrega da nova área do 7º andar norte do Hospital da Restauração é um momento histórico. A nova enfermaria está funcionando completamente dentro da norma sanitária, com conforto e segurança para os pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde", reforçou a secretária de saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti.

"Essa é a primeira entrega da reforma que vai contemplar diversos andares do hospital. Vale destacar que as reformas ocorrem enquanto os serviços são prestados normalmente, sem prejuízo aos pacientes", garantiu o diretor do HR, Petrus Andrade Lima.

A paciente Irani Morete, que está no HR desde o dia 20, é mais uma paciente que está na ala revitalizada do 7º andar. Ela tem neuropatia periférica e passou por um procedimento cirúrgico no pé direito.

Os serviços de requalificação também estão em andamento no 8º andar do hospital. Por isso, os pacientes foram remanejados para outras áreas do hospital.

Em seguida, a reforma deve avançar para os demais andares do hospital, cujo prédio é uma referência arquitetônica do Estado. Dessa maneira, a parte externa da unidade de saúde será preservada.

EMERGÊNCIAS

Em setembro, o governo de Pernambuco abriu processo de contratação de empresas para realizar obras de manutenção (preventivas e corretivas) nas seis maiores emergências hospitalares do Estado.

A licitação tem como objetivo suprir as necessidades de infraestrutura das unidades de saúde com mão de obra qualificada e o fornecimento de materiais de manutenção de maneira contínua.

Além do Hospital da Restauração (R$ 17,5 milhões), são contemplados no processo os hospitais Getúlio Vargas (R$ 9 milhões); Otávio de Freitas (R$ 15,8 milhões); Barão de Lucena (R$ 10,1 milhões); Agamenon Magalhães (R$ 15,4 milhões) e Regional do Agreste (R$ 16,3 milhões).