Outubro Rosa: IJCPM e Lucilo Ávila atendem mais de 70 mulheres em dia de ação social contra o câncer de mama

Do total de pacientes, 72 foram encaminhadas para realização de mamografia, exame capaz de identificar câncer de mama antes do surgimento de sintomas

Em atividade encerramento do Outubro Rosa, mobilização com o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) e o Centro Diagnóstico Lucilo Ávila ofereceram, nesta quarta-feira (30), serviços de saúde gratuitos para moradoras de comunidades da Zona Sul do Recife.

Pela manhã, na sede do IJCPM, no Pina, 73 mulheres (entre elas, marisqueiras e integrantes de famílias em situação de vulnerabilidade social) receberam atendimento clínico para prevenção e diagnóstico de câncer de mama.

Do total de pacientes que receberam assistência, 72 foram encaminhadas para a realização de mamografia. Uma delas não precisou, pois já estava com o exame agendado, na rede pública de saúde, para a próxima semana.

A mamografia pode ser feita de rotina (rastreamento) para identificar o câncer antes de a mulher ter sintomas. É um exame capaz de reduzir a mortalidade por câncer de mama.

"No território onde atuamos, priorizamos um perfil de público com menos acesso a serviços de saúde, seja por dificuldade de agendamento nas unidades públicas ou por falta de informação. A partir desse critério, realizamos uma busca ativa para o cadastramento", explicou a gerente do IJCPM, Fábia Siqueira.

Para cada paciente, durante o atendimento feito pela equipe médica, foi analisada a necessidade de um rastreamento do câncer de mama mais detalhado.

"Mulheres a partir de 40 anos que não fizeram a mamografia no último ano, ou se nelas foi encontrado algum achado clínico (como nódulo palpável), foram encaminhadas a uma das unidades da nossa clínica para fazer gratuitamente o exame de imagem mais apropriado, seja ultrassonografia ou uma mamografia", disse a médica radiologista Mirela Ávila, diretora médica do Centro Diagnóstico Lucilo Ávila.

A Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) e a Federação Brasileira das Associações de Ginecologistas e Obstetras (Febrasgo) destacam que mulheres com casos de câncer de mama e/ou ovário na família (pai, mãe, irmã, irmão, filha ou filho) podem realizar a mamografia antes dos 40 anos, conforme a orientação do mastologista, radiologista e ou ginecologista.

A partir dos 40 anos, toda mulher deve realizar mamografia anualmente, até os 75 anos. Em caso de alterações clínicas, em qualquer idade, a mulher deverá procurar o médico e fazer os exames solicitados.

Após os 75 anos, se bem de saúde e com boa expectativa de vida, a mulher pode continuar a realizar a mamografia anualmente a partir de decisão conjunta com o médico assistente.

Vale frisar que, nas mulheres, o câncer de mama é o mais incidente dos tumores (depois do de pele não melanoma), com 74 mil casos novos previstos para este ano de 2024, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Caminhada de conscientização

Já nesta quinta-feira (31) pela manhã, o IJCPM promove uma caminhada pelos bairros do Pina e de Brasília Teimosa para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e de próstata.

A concentração será às 8h, na Rua Abreu Albano, ao lado do estacionamento do RioMar Recife, e reunirá grupos comunitários, como o Bem-Viver, do IJCPM, com pessoas a partir de 60 anos que se encontram semanalmente para atividades físicas e outras práticas de bem-estar. Também participará da caminhada o grupo Sereias Teimosas, formado por cirandeiras da região.



Na Rádio Jornal

Na tarde desta quarta (30), o Consultório da Rádio Livre, da Rádio Jornal, foi transmitido ao vivo diretamente da sede do IJCPM.

Durante o programa, a apresentadora Anne Barreto conversou com Mirela Ávila e o urologista Dimas Antunes sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama e de próstata.