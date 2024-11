Microcefalia por zika: após cobranças e dores das crianças, Pernambuco finalmente garante aceleração de cirurgias de quadril

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crianças com microcefalia decorrente da síndrome congênita do zika vírus, que estão atualmente com idades de 8 a 9 anos em maioria, apresentam problemas ortopédicos graves nos pés, pernas, quadris e mãos. Com essas alterações nos ossos e articulações, vem a dor e o choro. À medida em que essas crianças crescem, correções cirúrgicas são necessárias para corrigir luxações nos quadris com a instalação de placas.

A União Mães de Anjos em Pernambuco (UMA) tem cobrado, há meses, a realização dessas cirurgias para mais de 100 crianças que nasceram ou que, com o tempo, desenvolveram malformações nos quadris. Nesta sexta-feira (1º), às vésperas da visita ao Recife da ministra da Saúde, Nísia Trindade, o governo de Pernambuco anuncia que tem acelerado a realização de cirurgias de quadril em crianças com síndrome congênita do zika vírus.

Entre outras agendas na capital pernambucana, a ministra anunciará ações em favor de crianças com comprometimento decorrente do zika. Na Fiocruz Pernambuco, na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife, Nísia participará de um colóquio sobre o tema.

As famílias das crianças com zika congênita denunciam, há meses, que aguardam por até cinco anos as cirurgias ortopédicas.

Mãe de Guilherme, com 8 anos, e presidente da UMA, Germana Soares, critica a postura da gestão estadual por ter demorado a apresentar respostas e ações concretas para acelerar as cirurgias ortopédicas.

"Depois de tanto tempo e de tanta pressão, lembraram a nossa necessidade. Esse anúncio feito hoje (dia 1º/11) pelo governo estadual só veio porque trabalhamos e cobramos demais. Pressionamos a Secretaria Estadual de Saúde, fizemos audiência na Assembleia Legislativa de Pernambuco e mobilizamos o Ministério Público. Sem resposta do Estado nos últimos meses, precisei ir ao Ministério da Saúde. A vinda da ministra reflete isso", declara Germana Soares.

"Essas cirurgias são um direito das nossas crianças. Sem esses procedimentos, elas morrem. Nosso levantamento mostra que há 142 em fila pela cirurgia."

Na manhã desta sexta-feira (1º), o governo de Pernambuco, através da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), assegurou que "vem intensificando as ações de apoio e cuidado às crianças com microcefalia decorrente da síndrome congênita do zika vírus e registra que a última paciente da lista de prioridades está com a cirurgia agendada para a próxima semana".

Até o momento, segundo a SES-PE, foram realizadas cirurgias em 19 crianças. Outras 72 foram avaliadas em dois mutirões realizados nos Hospitais Getúlio Vargas (HGV) e Hospital Maria Lucinda (HML).

"A fila para a cirurgia ortopédica está hoje em 121 crianças com zika congênita. Dessas, 68 têm indicação formal para o procedimento, o que deve ser realizado dentro de três a quatro meses", garante a secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti.

Ela reconhece que as luxações nos quadris levam a "deficiências posturais e a quadros de dor". Segundo Zilda, enquanto aguardam os procedimentos, elas estão em acompanhamento nas unidades de reabilitação do Estado.

No último mês, foi firmado um convênio com o Hospital Maria Lucinda (HML), com um investimento de R$ 3,8 milhões para acelerar os procedimentos. Atualmente, estão sendo realizadas 12 cirurgias por mês na unidade, com a programação de aumentar para 20 procedimentos mensais.

"Já realizamos mais de 20 cirurgias somente em 2024, após anos sem operar no estado de Pernambuco, e pretendemos acelerar ainda mais esses procedimentos. A nossa previsão é aumentar o número de cirurgias no Hospital Maria Lucinda, que realizará, no total, mais de 200 procedimentos previstos em contrato", destaca a secretária.

O ortopedista responsável pela ação, Epitácio Rolim, destacou a importância dessas cirurgias para o bem-estar dos pacientes. "O objetivo das cirurgias é proporcionar melhor qualidade de vida a essas crianças, que sofrem com dores e dificuldades de higiene, de sentar e, se não tratadas precocemente, essas condições podem levar a complicações clínicas graves. As cirurgias visam, essencialmente, melhorar a vida das crianças e de seus cuidadores", explicou o médico.

No próximo dia 10, será realizado um mutirão de avaliação ortopédica em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, para 37 crianças das macrorregiões II, III e IV, com o objetivo de avaliar a indicação de cirurgias de quadril.