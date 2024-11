Novembro Azul: em quatro anos, Pernambuco registrou quase 10 mil casos de câncer de próstata

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em apoio à luta contra o câncer de próstata, a Sociedade Brasileira de Urologia – Seccional Pernambuco (SBU-PE) lança, neste mês de novembro, a campanha Novembro Azul. Este ano, a mobilização traz o tema "Azul pela vida: corra, cuide-se, previna-se!".

O objetivo da ação é reforçar a importância da urgência na prevenção e do diagnóstico precoce da doença que, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), é a segunda mais comum entre homens no Brasil, com mais de 65 mil novos casos por ano.

Quando consideramos os diagnósticos por câncer de próstata, de janeiro de 2020 até agosto de 2024, Pernambuco contabilizou 9.668 mil casos. Já em relação aos óbitos pela doença, no mesmo período, foram registrados 722 óbitos no Estado.

A campanha da SBU-PE contará com uma série de ações que visam conscientizar a população sobre a importância dos exames preventivos, como o toque retal e a dosagem de PSA.

Entre as principais atividades, está o estande no Marco Zero com participação do público, café da manhã e entrega de brindes da campanha. Na tenda, especialistas da SBU estarão à disposição para esclarecer dúvidas, distribuir materiais educativos e incentivar os homens a realizarem seus exames preventivos.

No dia 24 deste mês, acontece uma corrida de rua em parceria com a Organno e a Academia Awake, com o tema do Novembro Azul. Já no dia 30, é a vez da pelada urológica, no Clube Alemão, Zona Norte do Recife.

Sobre o câncer de próstata



Estima-se que 1 a cada 6 homens desenvolvem câncer de próstata ao longo da vida. Com o envelhecimento da população, as projeções indicam um aumento significativo nos casos.

A doença é silenciosa em suas fases iniciais, o que reforça a necessidade de exames regulares para o diagnóstico precoce.