Mais de 3 mil exames serão realizados em 36 pontos do Recife por onde passará mamógrafo móvel em novembro; veja locais

Neste mês de novembro, a Secretaria de Saúde do Recife, através do programa Mamógrafo Móvel, oferece 3.120 mamografias gratuitas, sem a necessidade de agendamento prévio. A ação tem o objetivo de fortalecer o rastreamento do câncer de mama e facilitar o diagnóstico precoce da doença.

Mulheres e homens trans entre 50 e 69 anos, residentes do Recife, podem realizar o exame. Para isso, é preciso apresentar documento de identidade e comprovante de residência a um dos 36 pontos descentralizados espalhados pela cidade.

A relação completa dos locais está disponível no link: https://bit.ly/MamografoNovembro24.

O serviço está disponível de segunda a sábado, com atendimento das 8h às 12h e das 13h às 17h, e capacidade para 40 exames por turno.

Além de unidades de saúde, o mamógrafo móvel será posicionado em associações comunitárias, escolas e conjuntos habitacionais para facilitar o acesso aos exames. Os resultados estarão disponíveis em até 30 dias.

É importante lembrar que a mamografia é o único exame eficaz comprovado na redução da mortalidade por câncer de mama em mulheres de risco padrão.

Quem não se enquadrar na faixa etária de risco, que é preconizada pelo Ministério da Saúde, deverá ter solicitação de um profissional da atenção básica, que fará o agendamento pelo Sistema de Regulação.

Prevenção

É fundamental prestar atenção às características naturais das mamas no dia a dia, a fim de notar possíveis alterações suspeitas.

Sintomas como nódulo (caroço) fixo, geralmente indolor; coloração avermelhada na pele da mama ou aspecto semelhante à casca de laranja; modificações no mamilo; secreção espontânea de líquido de um dos mamilos e pequenos nódulos no pescoço ou nas axilas devem ser observados.

Vale frisar que os casos de câncer de mama em fase inicial geralmente não apresentam sintomas. Por isso, a realização da mamografia é essencial.

Além dela e do exame clínico, há comportamentos que contribuem com a redução do risco de desenvolver a doença. Entre eles, estão a adoção de hábitos saudáveis, a manutenção do peso adequado e a prática de atividade física. Deve-se ainda evitar o consumo de bebidas alcoólicas.