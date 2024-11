Simpósio de biomedicina debate doenças emergentes e reemergentes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A atividade ocorrerá em formato presencial e contará com palestras, minicursos, mesas-redondas e apresentações de trabalhos

Entre os dias 12 e 14 de novembro, a UNIFBV Wyden sediará o V Simpósio de Biomedicina, com o tema “Biomedicina e Saúde no Século XXI: Respondendo às Ameaças das Doenças Emergentes e Reemergentes”.

Organizado pela Liga Acadêmica de Biomedicina em Análises Clínicas (LABAC) e a coordenação do curso de Biomedicina, o evento abordará tópicos fundamentais para o campo da saúde, como HTLV, botulismo e mpox.

O simpósio será realizado presencialmente, das 12h40 às 18h, e incluirá palestras, minicursos e mesas-redondas. A programação contará com a abertura e palestras no dia 12, minicursos nos dias 12 e 13, e uma mesa-redonda, apresentações de trabalhos e o encerramento no dia 14.

As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de novembro no link disponível no Instagram da organização, @labacunifbv.