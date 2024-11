Dia D da Vacinação Antirrábica no Recife: Saiba onde imunizar cães e gatos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Prefeitura do Recife mobiliza a cidade para garantir a saúde e o bem-estar dos pets, neste sábado, com expectativa de imunizar 170 mil animais

A Prefeitura do Recife realiza, neste sábado (09/11), o Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica.

Ao todo, 320 postos volantes espalhados pelos oito Distritos Sanitários da cidade estarão abertos, das 8h às 17h, para receber cães e gatos com mais de três meses de vida e que ainda não tenham recebido, no último ano, a dose contra a Raiva - doença fatal e transmissível, tanto para animais como para pessoas.

A abertura oficial acontece no Sítio Trindade, Casa Amarela, com ações educativas para a população. A expectativa é vacinar 170 mil animais, somente neste dia, em toda a capital pernambucana.

Campanha de vacinação

O Dia D marca a culminância da campanha do Recife, que teve início em 12 de outubro e, até o momento, já beneficiou mais de 30 mil animais, sem necessidade de agendamento.

A dinâmica será a mesma neste sábado: basta os tutores levarem os pets ao posto mais próximo de sua residência.

Para saber onde fica o ponto mais proximo, você pode conferir a lista disponibilizada pela prefeitura.

Para um melhor controle e agilizar o atendimento, a Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) orienta que, na ocasião, seja apresentado o cartão de vacinação dos cães e gatos, com a data e o lote do imunizante aplicado anteriormente.

Quem não possuir o documento receberá um novo ao final do procedimento.

"É importante destacar que a raiva é uma doença grave, potencialmente fatal. Pode ser transmitida pela saliva de animais infectados, principalmente através de mordidas, lambidas ou arranhões. Porém, é fácil prevenir. Estamos com uma grande campanha, somente neste Dia D serão mais de 300 postos, entre unidades de saúde, praças, igrejas, escolas, terminais de ônibus, associações de moradores, em todos os cantos da cidade, justamente para facilitar o acesso da população, para que se programem e levem seus animais de estimação", afirma a gerente da Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife, Vânia Nunes, salientando que os que receberam a antirrábica nos últimos 12 meses já estão protegidos e não precisam de nova dose neste momento.

A vacinação antirrábica é fornecida pelo SUS como parte do esforço para quebrar o ciclo de transmissão da doença entre animais e seres humanos. Em caso de contato com a saliva infectada, deve-se buscar atendimento imediato.

Os riscos da doença

É importante destacar que a raiva é uma doença grave que afeta o sistema nervoso central e é potencialmente fatal, tanto para animais quanto para seres humanos.

Ela pode ser transmitida pela saliva de animais infectados, principalmente através de mordidas, lambidas ou arranhões.

Animais com raiva costumam apresentar sintomas como agressividade, tristeza, salivação excessiva, dificuldade para engolir, latido rouco e paralisia das patas traseiras.

A vacinação antirrábica é fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) como parte do esforço para quebrar o ciclo de transmissão da doença entre animais e seres humanos.

Em caso de contato com a saliva infectada, seja por mordida ou arranhão de animais domésticos ou selvagens, é essencial buscar atendimento imediato.

Continuidade da prevenção

Para quem não puder levar o pet durante a pré-campanha e o Dia D, a Secretaria de Saúde do Recife disponibiliza, por meio do Conecta Recife (app ou site), o agendamento para vacinação antirrábica em cães e gatos, o ano inteiro, no Centro de Vigilância Ambiental (CVA).

O local fica na Av. Antônio da Costa Azevedo, 1135, Peixinhos, e funciona nas quartas, quintas e sextas-feiras, das 8h às 12h e das 14h às 17h.