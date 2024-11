Cuidados paliativos: Hospital Pelópidas Silveira participa de congresso com trabalho sobre passeio terapêutico à praia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) do Hospital Pelópidas Silveira (HPS) tem implementado aos pacientes da unidade passeios terapêuticos à praia com o apoio do projeto Praia sem Barreiras.

Na última sexta-feira (8), dois pacientes, ambos vitimados por um acidente vascular cerebral (AVC), tiveram um dia de atendimento diferente.

José Amaro da Costa, de 58 anos, morador de Joana Bezerra, no Recife; e Josinaldo Constantino, 63 anos, residente em Tabatinga, Camaragibe, foram à praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, assistidos pela equipe interdisciplinar do SAD e com o apoio do projeto Praia Sem Barreiras.

Lá, puderam comer frutas, beber caldinho e tomar banho de mar com toda a segurança em uma cadeira de rodas que não afunda e é resistente à água salgada.

Esse foi o terceiro passeio terapêutico à praia de Boa Viagem promovido pela equipe do SAD do Pelópidas Silveira. O primeiro ocorreu há pouco mais de um ano, em outubro de 2023.

A experiência foi transformada em trabalho científico, aprovado para participação no X Congresso Brasileiro de Cuidados Paliativos, que acontece nessa semana, de quarta-feira (13) a sábado (16), em Fortaleza, no Ceará, com expectativa de reunir mais de 4 mil participantes.

No trabalho, é feito um relato sobre a experiência do HPS e destacada a importância desse tipo de estímulo para a saúde do paciente e humanização da assistência à saúde.

“Essa prática tem sido cada vez mais reconhecida nos serviços de saúde como uma ferramenta essencial no cuidado humanizado, além de promover relações mais próximas entre pacientes, equipes de saúde e cuidadores”, a médica paliativista Alessandra Macêdo.

“Os passeios também permitem a exposição a diferentes estímulos sensoriais e uma mudança no ambiente, afastando os pacientes do confinamento residencial”.

A médica encabeça o trabalho, assinado também por Marcos Sousa, Andressa Marcante, Mariana Galdino, Camila Valeriano e Aline Santos, que integram a equipe interdisciplinar do SAD HPS, além do corpo técnico da Fundação Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes (FGH), que gere a unidade hospitalar.

“A gente sabe que o processo de recuperação exige dedicação e adesão do paciente ao tratamento. O SAD, de forma interdisciplinar, cria plano terapêutico para cada usuário e sempre está atento para atender demandas que ajudem nesse processo”, pontua a enfermeira Andressa Marcante.

“Para alguns, poder sair da cama e fazer uma refeição diferente à mesa já é motivo de alegria. Nossa equipe está atenta para promover esses momentos de humanização da assistência, planejando tudo com a segurança que o quadro de saúde do paciente exige”, completa.

O trabalho também reforça que o cuidado paliativo deve ser promovido independente do estágio da doença, tendo essa área como uma prática de saúde integral, focada na qualidade de vida e não apenas na gestão da doença.

O SAD do Pelópidas Silveira possui equipe interdisciplinar formada por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, assistente social, fonoaudióloga e nutricionista.