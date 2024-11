Experiências positivas em saúde pública serão expostas no Recife essa semana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Uma coletânea de experiências exitosas implementadas na rede municipal de Saúde nos últimos quatro anos será apresentada, nesta semana, pela Prefeitura do Recife.

Serão apresentadas 433 iniciativas criativas e inovadoras, sendo 293 como pôster eletrônico e 140 comunicados oralmente, que serão expostas no I Seminário Experiências que Inspiram: a construção da efetiva rede de saúde do Recife.

O seminário será nesta terça e quarta-feira (12 e 13/11), no Recife Expo Center, bairro de São José. Todos os trabalhos são originados, da teoria à prática, nas unidades de saúde da rede municipal de saúde.

O evento visa reconhecer as iniciativas e promover o seu compartilhamento, além de buscar valorizar os profissionais que atuam no âmbito do SUS e contribuem para a consolidação de boas práticas de saúde no Recife.

Programação

A abertura do seminário contará com uma palestra de Murilo Gun, e no segundo dia iniciará com uma palestra do professor Silvio Meira.

As experiências estarão organizadas em sete eixos temáticos:

Vigilância em saúde;

Atenção à saúde na média e alta complexidade e regulação em saúde;

Atenção básica;

Educação na saúde e gestão do trabalho;

Saúde digital;

Inovação e gestão em saúde e saúde mental.

Durante o seminário, também ocorrem o I Fórum de debates sobre inovações na Vigilância em Saúde e Integração com a Rede de Atenção à Saúde, a VII Mostra Integrada de Experiências em Educação, Formação e Pesquisa em Saúde, e a III Exposição Integrada de Boas Práticas na Atenção Básica à Saúde - Recife Reconhece.

Haverá, ainda, um espaço denominado Tenda Paulo Freire, dedicado à construção coletiva do conhecimento por meio de uma metodologia participativa. No encerramento, ocorrerá a assinatura da Política de Educação Popular em Saúde e uma homenagem às experiências do Recife Monitora.