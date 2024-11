Médicos de Petrolina fazem paralisação de 48 horas para cobrar condições melhores de trabalho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Médicos da rede municipal de Petrolina, no Sertão do São Francisco, paralisarão nos dias 12 e 13 de novembro.

A categoria, que está em movimento desde novembro do ano passado, reforçou a necessidade de avanços nas negociações, com solicitações que incluem melhores condições de trabalho, melhorias na rede de saúde local, reajuste salarial e a criação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV).

A iniciativa foi aprovada pelos profissionais durante Assembleia Geral Extraordinária realizada pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe), na semana passada e segundo o sindicato, 80% dos médicos das UbS e de Especialidades que atendem na rede municipal aderiram a paralisação.

Diante da estagnação das negociações e da ausência de respostas por parte da Gestão Municipal, os médicos decidiram por uma paralisação de advertência de 48 horas e irão suspender os atendimentos de ambulatório e o atendimento médico nas unidades de saúde da família, nesta terça (12) e quarta-feira (13).

Apenas serviços emergenciais serão mantidos. Além disso, a categoria busca sensibilizar outros poderes locais para obter apoio em suas reivindicações e pressionar a administração por respostas efetivas.

A vice-presidente do Simepe, Carol Tabosa, destacou o descontentamento dos profissionais diante da falta de diálogo com a gestão.

“A categoria está indignada com a ausência de respostas. É preciso valorizar esses médicos que têm se dedicado incansavelmente ao serviço municipal de saúde, mesmo em meio às adversidades e condições inadequadas de trabalho,” afirmou.

Em nota a Secretaria de Saúde de Petrolina informou que respondeu via ofício as solicitações enviadas pelo SIMEPE e segue a disposição para o permanente diálogo com a classe.

Informou ainda que o atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde, até o momento, segue o fluxo normal de atendimento.