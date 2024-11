Pré-diabetes: a condição silenciosa que milhões têm e não sabem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Às vésperas do Dia Mundial da Diabetes, 14 de novembro, queremos fazer uma alerta para a prevenção e a detecção precoce da doença, que afeta mais de 15,7 milhões de brasileiros. Desses, cerca de 5 milhões desconhecem que vivem com a condição. Além disso, a pré-diabetes, estágio clínico que antecede a diabetes tipo 2, pode já ter atingido mais de 17 milhões de pessoas no Brasil.

O dado está na 10ª edição do Atlas da Federação Internacional de Diabetes (IDF, na sigla em inglês).

Entenda o que é pré-diabetes

O termo pré-diabetes é usado quando os níveis de glicose no sangue estão mais altos do que o normal, mas não são o suficiente para um diagnóstico de diabetes tipo 2. Pessoas com obesidade, hipertensão e alterações nos lipídios estão no grupo de alto risco.

Vale destacar ainda que 47% dos pacientes com diabetes não receberam um diagnóstico prévio de pré-diabetes, o que poderia ter evitado o desenvolvimento da doença, quando o quadro já é irreversível.

A detecção precoce e a consulta médica são essenciais para prevenir o avanço da diabetes. O Brasil, segundo a IDF, é o sexto país com mais casos de diabetes no mundo, e cerca de 70% dos pacientes só descobrem a condição após o surgimento de complicações (danos de nervos e artérias, o que favorece infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

A diabetes tipo 2 pode ser prevenida quando o estágio chamado de pré-diabetes é detectado de forma precoce. No entanto, muitas pessoas desconhecem o risco que têm ou evitam buscar ajuda médica, até que seja tarde demais. Para se ter uma ideia, 50% dos pacientes com pré-diabetes desenvolvem diabetes em cinco anos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD).

A insulina é um medicamento vital, que necessita ser administrado diariamente por milhares de pessoas com diabetes para manter a vida e a saúde - FREEPIK/BANCO DE IMAGENS

Fatores de risco da pré-diabetes

Assim como a diabetes tipo 2, a pré-diabetes pode chegar à nossa vida sem percebemos. Ter consciência dos riscos e buscar o diagnóstico é importante. Veja fatores de risco:

Pressão alta;

Alto nível de LDL ('mau' colesterol) e triglicérides;

Baixo nível de HDL ('bom' colesterol);



Sobrepeso, principalmente se a gordura se concentrar em torno da cintura;



Atenção: a combinação de pré-diabetes (ou diabetes) com o tabagismo é especialmente danosa à saúde do coração e do organismo como um todo.

Campanha de conscientização

Com o objetivo de orientar sobre a detecção da pré-diabetes e de permitir que quem já tem diabetes tipo 2 receba o diagnóstico para receber os cuidados adequados, a farmacêutica Merck lançou a campanha "Quem procura, se cuida" para alertando que entender o estado de saúde com antecedência pode fazer toda a diferença.

A ação ainda reforça que não se deve ter medo de achar alguma alteração nos exames, já que o importante é saber como está a saúde e se cuidar precocemente. "A mensagem é simples: não espere por sinais ou sintomas. Seja proativo, vá ao médico e faça exames", declara a diretora da área Médica da Merck no Brasil e América Latina, Maria Augusta Bernardini.

Na campanha "Quem procura, se cuida", uma ação com câmera escondida convidou as pessoas que caminhavam no Viaduto do Chá, ponto clássico no centro de São Paulo, a entrar em uma tenda mística para uma experiência lúdica.

A iniciativa despertou curiosidade e incentivou a reflexão sobre a saúde, destacando a importância do acompanhamento médico e de exames regulares para a detecção precoce da pré-diabetes e diabetes.

A ação também incluiu um baralho místico personalizado, inspirado na dinâmica do tarô, mas com personagens e situações que representam fatores de risco e de prevenção da pré-diabetes.

A proposta é que o baralho sirva como uma ferramenta leve, lúdica e que ajude a provocar reflexões importantes em relação ao nosso cuidado com a saúde.

O baralho está disponível gratuitamente para download na página da campanha www.quemprocurasecuida.com.br, onde há também um teste de risco que aponta a chance de desenvolver a diabetes, com base em perguntas simples.