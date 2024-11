Reforma do Hospital da Restauração: quais atendimentos foram transferidos para o Hospital Geral de Areias?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

De acordo com o diretor do HR, Petrus Andrade Lima, pacientes do ambulatório continuam a ser atendidos, no Hospital Geral de Areais, pela mesma equipe

Com uma demanda média de 2.800 atendimentos por mês, o Ambulatório do Hospital da Restauração (HR), no Derby, área Central do Recife, foi transferido temporariamente para o Hospital Geral de Areias (HGA), que fica na Avenida Recife, Zona Oeste da cidade.

A mudança ocorre devido à reforma no HR, considerado a maior emergência pública do Norte e Nordeste do Brasil. Em outubro, o governo do Estado entregou parte do 7º andar do hospital, e está em andamento a reforma do 8º andar.

Com a reforma de parte do 7º andar, onde ficam os pacientes de Cirurgia Geral e de Cirurgia Vascular, foram modernizados os 38 leitos da ala norte desse pavimento.

De acordo com o diretor do HR, Petrus Andrade Lima, os pacientes do ambulatório continuam a ser atendidos, no HGA, pela mesma equipe. "O ambulatório fornece assistência a especialidades médicas como neurologia, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, cirurgia vascular, cirurgia geral, bucomaxilofacial e clínica médica", diz.

Como fazer a marcação no Hospital Geral de Areias?

O ambulatório é voltado ao atendimento a pacientes que foram assistidos pela emergência e enfermarias do HR. Logo, o agendamento é feito pela própria unidade de saúde a partir da necessidade de cada paciente.

Não há previsão para consultas ambulatoriais voltarem a ser realizadas no HR. Enquanto isso, o Hospital Geral de Areias oferece esse tipo de assistência - Guga Matos / JC Imagem

Como saber se meu atendimento na Restauração foi transferido?

Todos os pacientes que tiveram agendamento no ambulatório devem seguir para o Hospital Geral de Areias, e não mais para o HR.

Até quando os serviços do HR serão no Hospital de Areias?

Segundo o diretor do HR, Petrus Andrade Lima, não há previsão de data para retomada do ambulatório do HR.

O que já foi reformado no Hospital da Restauração?

O governo de Pernambuco realizou, no dia 30 de outubro, a primeira entrega da reforma prometida no Hospital da Restauração (HR), a maior emergência pública do Norte e Nordeste do Brasil, localizada no Derby, área central do Recife.

Hospital da Restauração (HR) é considerado a maior emergência pública do Norte e Nordeste do Brasil, localizada no Derby, área central do Recife - GUGA MATOS/JC IMAGEM

O investimento da atual gestão estadual, na requalificação do HR, é de R$ 23 milhões. Com a reforma de parte do 7º andar, onde ficam os pacientes de Cirurgia Geral e de Cirurgia Vascular, foram modernizados os 38 leitos da ala norte desse pavimento.

Foram colocadas novas camas e poltronas reclináveis. Os novos equipamentos permitem melhores condições de trabalho para os profissionais, que também passam a contar com novas salas para repouso.

Os espaços passam a atender às normas sanitárias e de acessibilidade vigentes, incluindo nova rede de gases e instalações elétricas e hidráulicas renovadas. Todas as alas agora têm sala especial para isolamento.

O que está sendo reformado no Hospital da Restauração?

Os serviços de requalificação também estão em andamento no 8º andar do hospital. Por isso, os pacientes foram remanejados para outras áreas do hospital.

Em seguida, a reforma deve avançar para os demais andares do hospital, cujo prédio é uma referência arquitetônica do Estado. Dessa maneira, a parte externa da unidade de saúde será preservada.

"Vale destacar que as reformas ocorrem enquanto os serviços são prestados normalmente, sem prejuízo aos pacientes", garante o diretor do HR, Petrus Andrade Lima.