SJCC é finalista nas três categorias do I Prêmio CRO-PE de Jornalismo

Cerimônia de premiação será realizada no dia 13 de dezembro. Sistema Jornal do Commercio de Comunicação disputa nas categorias escrito, áudio e vídeo

O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) está entre os finalistas nas três categorias do I Prêmio CRO-PE de Jornalismo e Odontologia. A cerimônia de premiação será realizada no próximo dia 13 de dezembro de 2024, a partir das 19h, em um restaurante na Ilha do Retiro, na região central do Recife.

Na categoria Escrito, três jornalistas do Jornal do Commercio disputam à premiação: Raphael Guerra, titular da coluna Segurança, com o trabalho "Perigo e crime no consultório: falsos dentistas seguem atuando até no serviço público"; Cinthya Leite, titular da coluna Saúde e Bem-Estar, com a reportagem "Primeiros mil dias de vida são decisivos para a saúde bucal das crianças"; e a repórter Maria Clara Trajano, com o trabalho "Não é só estética: cirurgia ortognática função bucofacial, desenvolve autoconfiança e qualidade de vida dos pacientes".

Já na categoria Áudio, três jornalistas da Rádio Jornal concorrem ao prêmio: Elis Martins e Ingrid Santos, com "Os desafios da microcefalia na saúde bucal: doença impacta no dia a dia das crianças diagnosticadas com a síndrome"; e Kimberly Neri, com o trabalho "Pré-natal odontológico: um cuidado de mãe para filho".

Por fim, concorrendo na categoria Vídeo, novamente a jornalista Cinthya Leite é finalista, mas agora com o trabalho "Saúde bucal na infância: como cuidar dos dentes das crianças", que foi apresentado no podcast Jornal do Commercio.