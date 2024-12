Hospital Pelópidas Silveira completa 13 anos com 170 mil atendimentos de emergência

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Neste domingo (8/12), o Hospital Metropolitano Pelópidas Silveira (HPS), localizado no Curado, Zona Oeste do Recife, celebra 13 anos de assistência aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Entre a inauguração, em 2011, até o último mês de outubro, o serviço da rede estadual de saúde realizou mais de 170 mil atendimentos de urgência e emergência, 280 mil consultas ambulatoriais (médicas e multiprofissionais), 25 mil cirurgias e procedimentos de hemodinâmica e 12 mil atendimentos no Serviço de Atenção Domiciliar (SAD).

A unidade, gerida pela Fundação de Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes (FGH), é a primeira no Brasil com foco exclusivo em cardiologia, neurocirurgia e neurologia.



Só nos primeiros dez meses deste ano, o HPS fez mais de 24,7 mil atendimentos na emergência. Ainda foram realizadas mais de 20,3 mil consultas ambulatoriais com médicos, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas; e 2 mil cirurgias e procedimentos de hemodinâmica intervencionista.



“O HPS é um serviço de alta complexidade que atende casos de emergência e continua prestando assistência ao paciente de forma ambulatorial, auxiliando no processo de recuperação. Buscamos constantemente ações que possam melhorar e humanizar o atendimento aos nossos usuários, além de garantir maior eficiência para o sistema de saúde do Estado”, afirma o diretor-geral do HPS, Pedro Correia.

Neste ano, a unidade realizou diversas ações para qualificar e humanizar a assistência. Entre os projetos, sessões de cinema com pacientes internados em unidade de terapia intensiva (UTI), garantindo um momento de distração e de desconexão com a hospitalização, além de reduz o estresse, melhora o humor e ajudar na adesão ao tratamento. Há, ainda, passeios terapêuticos e banho de sol com os pacientes pela área externa da unidade.

Farmácia Clínica

Também com foco na melhoria da qualidade da assistência, o HPS implantou, em junho, o serviço de Farmácia Clínica com foco nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). O objetivo é, a partir do conhecimento teórico e científico, realizar intervenções com relação à dosagem, interações medicamentosas, incompatibilidades, via de administração, aprazamento, entre outras, sempre buscando garantir o melhor tratamento para o paciente. Além disso, as equipes da Farmácia promovem farmacoeconomia, contribuindo para a redução dos gastos com medicamentos na unidade.

Premiação

O trabalho das equipes do HPS também rendeu reconhecimento nacional. No final de novembro, o serviço pernambucano saiu premiado da XXVI Exposição da Qualidade e Segurança do Hospital Israelita Albert Einstein, realizada em São Paulo. O hospital foi 1º lugar na categoria Excelência Operacional (Lean Externo - Pós-graduação em Excelência Operacional na Área de Saúde).

No evento, foram apresentados os dados do trabalho "Otimização do tempo de permanência em enfermarias do HPS", ação iniciada no final de 2022 e coordenada entre diversos setores da unidade para diminuir o tempo de internamento dos pacientes e, consequentemente, conseguir cuidar de mais pessoa. A meta proposta era reduzir em 30% o tempo médio de permanência de cada enfermaria. Com a aplicação do projeto, foi possível diminuir em 60% o tempo de internação na neurologia clínica, 58% na neurocirurgia e 44% na cardiologia.

Perfil

O HPS oferece cuidados especializados a pacientes com infarto, doenças cardíacas, aneurismas, acidentes vasculares cerebrais (AVC), patologias da coluna, tumores cerebrais, entre outras condições graves. Todos os atendimentos são regulamentados e direcionados por meio da Central de Regulação de Leitos do Estado, Samu ou Corpo de Bombeiros. O hospital conta com uma infraestrutura adequada para exames especializados, como cateterismo, tomografia e ultrassonografia, garantindo um atendimento eficaz ao usuário do SUS.