RioMar Recife: CineMaterna exibe "Moana 2" em sala adaptada para famílias com bebês de até 18 meses

Som do filme fica mais baixo, com leve iluminação. Há tapete EVA para bebês e, após o filme, as famílias participam de um bate-papo descontraído

Na próxima terça-feira (10), às 14h10, acontece a sessão CineMaterna no Cinemark do RioMar Recife, no Pina, Zona Sul da cidade. Na sessão especial para famílias com bebês de até 18 meses, será exibido o filme Moana 2.

Crianças acima de 18 meses e acompanhantes são bem-vindos.

Diferenciais das sessões CineMaterna:

Trocadores dentro da sala de cinema, equipados com fraldas e lenços umedecidos;



Estacionamento para os carrinhos de bebê;



Sala com ar-condicionado ameno;



Som do filme mais baixo;



Ambiente levemente iluminado para que o público possa circular durante a sessão com segurança;



Tapete EVA para bebês que já engatinham ou caminham.



Voluntárias CineMaterna que organizam a sessão, recebem e auxiliam as famílias com carinho.



Após cada sessão, as voluntárias convidam as famílias para um bate-papo descontraído próximo ao cinema.



Participar do CineMaterna vai muito além de apenas assistir a um filme. É fazer parte de uma rede de apoio e amor para as famílias que passam pelas transformações da parentalidade.

Além disso, o encontro com outras famílias garante momentos de descontração, desabafo e alegria.

Ingresso cortesia para o CineMaterna

As 10 primeiras famílias com bebês de até 18 meses ganham cortesia. É limitada a uma cortesia por bebê para uso de um adulto: mãe, pai ou responsável.

Bebês até os 2 anos participam gratuitamente.

Esgotadas as cortesias, demais famílias e acompanhantes podem adquirir seus ingressos na bilheteria ou totens do cinema.

A escolha da programação do CineMaterna

Os filmes são escolhidos pelas famílias cadastradas no site do CineMaterna através de votação em enquetes, que ficam abertas de quinta-feira a domingo.

O resultado da votação é divulgado no site, na quinta-feira que antecede a sessão, para que todos possam se programar a tempo de participar. Para se cadastrar, basta acessar: cinematerna.org.br/cadastro.

Sobre o CineMaterna



A Associação CineMaterna é uma organização sem fins lucrativos instituída por mães, pioneira em organizar sessões de cinema especiais para famílias com bebês de até 18 meses.

Foi fundada em agosto de 2008 na cidade de São Paulo por mães que, a partir de uma necessidade pessoal, desenvolveram o programa feito especialmente para famílias com bebês de até 18 meses: sessões de cinema nas quais os filmes, em sua maioria, são direcionados ao entretenimento dos adultos, mas a sala de cinema é totalmente adaptada e acolhedora para os bebês.

A associação está presente em diversos cinemas espalhados por 47 cidades de 16 estados brasileiros. Em 15 anos de história, já levou mais de 238 mil famílias em mais de 10 mil sessões realizadas.