Dia D contra dengue: 10 bairros do Recife recebem visitas de agentes para eliminar focos do mosquito

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O sábado (14/12) será marcado pelo Dia D de Mobilização contra a Dengue, uma iniciativa nacional que une governo federal, Estados, municípios e a população no controle da doença. A ação busca conscientizar a sociedade sobre a importância de medidas simples para conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti, principal transmissor da doença.

No Recife, a Secretaria Municipal de Saúde promove ações para sensibilizar a população sobre os riscos das arboviroses (dengue, zika e chikungunya) e reforçar a importância de medidas preventivas contra o mosquito.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, reforça a importância da mobilização. "Com apenas 10 minutos por semana, é possível evitar a proliferação do mosquito e salvar vidas. Quero convidar cada cidadão a fazer parte desse esforço. Cerca de 75% dos focos do mosquito estão dentro das casas. Precisamos tapar caixas d’água, descartar o lixo adequadamente, manter limpas as vasilhas de água dos animais e eliminar qualquer acúmulo de água em vasos, pneus e outros recipientes", enfatiza.

Das 8h às 17h do sábado, equipes atuarão em bairros dos oito distritos sanitários do Recife: São José, Água Fria, Derby, Aflitos, Várzea, UR7, Barro, Pina, Guabiraba e Ibura.

Para a data, mais de 180 agentes de saúde ambiental e controle de endemias (Asaces) estarão nas ruas para realizar visitas domiciliares, identificar e eliminar possíveis focos do mosquito, além de orientar os moradores sobre formas simples e eficazes de prevenção.

A gerente de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde, Vânia Nunes, destaca que o combate às arboviroses exige o esforço conjunto entre poder público e sociedade.

"O Dia D é uma oportunidade de mobilizar as pessoas para adotarem atitudes preventivas, como eliminar recipientes que acumulem água parada, o que é essencial para conter a proliferação do mosquito."

"Nosso trabalho porta a porta tem como objetivo identificar criadouros dentro das casas e instruir a população a realizar o combate ao mosquito de forma contínua", acrescenta Vânia.

Neste ano de 2024, o Recife já registrou 2.033 casos de dengue e 694 de chikungunya, sem notificações de zika.

Prevenção da dengue

A prevenção da dengue concentra-se na eliminação dos criadouros do mosquito e na proteção contra picadas.

Medidas eficazes incluem: