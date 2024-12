Pfizer inicia entrega de doses contra covid-19 para bebês adquiridas pelo Ministério da Saúde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fórmula adaptada à cepa JN.1 foi aprovada pela Anvisa em novembro, com indicação a partir de 6 meses de idade. Vacina já é usada nos Estados Unidos

A Pfizer realizou a entrega da primeira remessa da vacina contra a covid-19 fruto de novo acordo firmado com o governo federal em setembro, após finalização do processo de pregão.

O contrato prevê, ao longo dos próximos dois anos, a entrega de um total de 11,9 milhões de doses de vacinas baby (6 meses a 4 anos) e pediátricas (5 anos e 11 anos).



As primeiras 1.996.800 doses da vacina para bebês enviadas como parte do novo acordo utilizam a fórmula adaptada à variante XBB, ao atender à demanda do Programa Nacional de Imunizações (PNI) de manter a vacinação em andamento.

Paralelamente, a companhia obteve em novembro a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para sua vacina atualizada contra a cepa JN.1, com previsão de distribuição ao PNI a partir de 2025.



"A aprovação da vacina adaptada à variante JN.1 é mais um importante passo dessa jornada de enfrentamento ao SARSCoV2 (coronavírus). A vacina JN.1 se mostrou eficaz na proteção contra as principais cepas que estão mundialmente em circulação", destaca a diretora médica da Pfizer Brasil, Adriana Ribeiro.

"Mas é importante destacarmos que a vacina adaptada à variante XBB continua a ter papel significativo na redução de hospitalizações e mortes pelo vírus. Por isso, é imprescindível que a população brasileira elegível mantenha a vacinação contra covid-19 em dia, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde", acrescenta.

A fórmula adaptada à cepa JN.1 foi aprovada pela Anvisa no final do mês passado, com indicação para pessoas a partir de 6 meses.

A aprovação foi baseada em análises científicas, incluindo dados de estudos clínicos de fase 3 e de mundo real, que comprovaram qualidade, segurança e eficácia da vacina.

O imunizante já está sendo utilizado em outros países, como nos Estados Unidos.

No Brasil, ao longo dos últimos três anos, a Pfizer entregou mais de 350 milhões de doses de vacina contra a covid-19.

A farmacêutica diz que continua a monitorar o coronavírus e a "avaliar constantemente potenciais variantes de preocupação, assim como a efetividade da vacina frente a novas cepas".

Além disso, a Pfizer acrescenta que, devido à flexibilidade proporcionada pela plataforma de mRNA, possuí "uma rápida capacidade de atualização das vacinas sempre que necessário".