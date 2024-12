Corpo de Bombeiros e HEMOPE se unem para campanha de doação de sangue em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) se une ao HEMOPE - Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco para uma campanha de doação voluntária de sangue, chamada de “Operação Alerta Vermelho”.

A abertura da campanha acontecerá na sexta-feira (20), às 7h30, com a presença de 35 soldados do comando do Corpo de Bombeiros, e será realizada também nos dias 23, 26 e 27 de dezembro de 2024, na sede do HEMOPE, localizada na Rua Joaquim Nabuco, 171, Graças, Recife-PE, a partir das 7h15.

O nome da campanha destaca a urgência em reforçar os estoques de sangue, que tradicionalmente sofrem queda durante as festividades de fim de ano e a proximidade do Carnaval 2025. A palavra “Alerta” remete à necessidade emergencial de doadores, enquanto “Vermelho” simboliza o sangue humano e a cor característica dos Bombeiros Militares.

É importante destacar que o Hemope é responsável por garantir o abastecimento sanguíneo para procedimentos médicos essenciais em todo o Estado, por isso, parcerias solidárias como essa são de suma importância.

Bombeiros de toda a Região Metropolitana do Recife estarão engajados na mobilização, reforçando o lema nacional dos Corpos de Bombeiros: “Vidas alheias e riquezas salvar”. A iniciativa convida toda a sociedade a participar, destacando que cada doação pode salvar até quatro vidas.

Quem pode doar?

Para doar sangue, é preciso atender a alguns critérios médicos que garantem a segurança do doador e do receptor. Confira as principais orientações:

Idade: Entre 18 e 60 anos. Jovens a partir de 16 anos também podem doar, desde que acompanhados pelos responsáveis legais;

Entre 18 e 60 anos. Jovens a partir de 16 anos também podem doar, desde que acompanhados pelos responsáveis legais; Peso: O doador deve pesar pelo menos 50 kg;

O doador deve pesar pelo menos 50 kg; Alimentação: Não é permitido estar em jejum no momento da doação;

Não é permitido estar em jejum no momento da doação; Frequência: Homens podem doar a cada 60 dias, e mulheres precisam de um intervalo de 90 dias entre as doações.

Serviço

Operação Alerta Vermelho - Campanha de Doação de Sangue