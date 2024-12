"Vamos vencer a fila de espera na pediatria", diz Luciana Albuquerque, que segue à frente da Saúde do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Secretária diz que, com a inauguração do Hospital da Criança no 1º semestre de 2025, será ampliado o acesso da faixa etária pediátrica ao SUS

A Saúde do Recife segue com a permanência de Luciana Albuquerque à frente da pasta para o segundo mandato de João Campos como prefeito do Recife. Em entrevista ao JC, após a prefeitura anunciar os primeiros nomes que irão compor o primeiro escalão da gestão municipal a partir de janeiro de 2025, Luciana destacou o trabalho de ampliação da cobertura da atenção básica e a criação do modelo USF+, que possibilita atendimento em horários estendidos nas unidades de saúde.

Para os próximos anos, Luciana informou que vai trabalhar para "vencer a fila de espera na pediatria" e que isso será possível com a inauguração do Hospital da Criança do Recife Antônio Carlos Figueira (HCR), localizado no bairro de Areias, Zona Oeste da cidade.

O hospital, que foi promessa de governo que João Campos fez durante a campanha para as eleições de 2020, ficou para ser entregue à população no primeiro semestre de 2025. "Nós tivemos que fazer alguns ajustes para entregar um equipamento dessa magnitude, pois não queremos ter fila na pediatria", informou Luciana.

O HCR contou com investimentos de R$ 116 milhões, provenientes do Ministério da Saúde e da Prefeitura do Recife, para a montagem da estrutura.

"Serão mais de 18 especialidades médicas. Com isso, conseguiremos zerar todas as filas de pediatria da cidade, com exceção da espera na psiquiatria. Para a demanda dessa especialidade, inauguramos três Núcleos de Desenvolvimento Infantil. Temos mais três na agulha."

Os núcleos beneficiam o público de 0 a 14 anos com transtornos como espectro autista (TEA), déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) e transtorno opositor desafiador (TOD), entre outras condições.

Segundo Luciana Albuquerque, o Recife continuará o trabalho de expansão da atenção básica. A meta do prefeito era fazer com que a capital pernambucana chegasse, ainda em 2024, a 100% de cobertura da atenção básica. Não deu para alcançar, mas o Recife conseguiu atingir 80%. "Ainda tem chão para andarmos. Continuaremos olhando os mais vulneráveis."

A secretária também reforçou que o trabalho dos próximos anos inclui a construção do Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI). A proposta é oferecer os exames que já existem na rede num só lugar. Serão 350 mil por ano, com redução de 25% do tempo de espera por exames na cidade. O investimento, para construção do centro, será na ordem de R$ 20 milhões.

"Vamos propor a realização de retinografia (exame para avaliar a retina e identificar possíveis problemas de visão) e ultrassom itinerantes", frisa Luciana.

Perfil

Graduada em odontologia, mestre em Saúde Pública pela Fiocruz e doutora em Saúde Internacional pela Universidade Nova Lisboa, Luciana acumula passagens no serviço público, como secretaria-executiva de Saúde no governo de Pernambuco e diretora-geral de Promoção, Monitoramento e Avaliação da Vigilância na Secretaria Estadual de Saúde. Está como secretária de Saúde da capital desde 2021.