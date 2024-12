Estado faz entrega simbólica de investimentos no Hospital dos Servidores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A governadora Raquel Lyra esteve, na tarde desta segunda-feira (30), no Hospital dos Servidores do Estado (HSE) e fez a entrega de setores que receberam investimentos do Governo do Estado ao longo dos últimos meses. As alas visitadas pela gestora estadual já vinham sendo utilizadas para otimizar o atendimento aos pacientes da unidade de saúde. Apenas este ano, o HSE ano recebeu mais de R$ 7 milhões de investimentos, cumprindo as metas estabelecidas pelo Governo do Estado no fortalecimento da rede própria do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Pernambuco (Sassepe). A vice-governadora Priscila Krause também participou da agenda.

“O trabalho está acontecendo no nosso Estado e ver as mudanças e investimentos chegando a quem mais precisa é muito gratificante. Não poderia deixar 2024 terminar sem agradecer aos servidores e servidoras do HSE por seu compromisso com a saúde e o bem-estar de quem utiliza os serviços do hospital. Vamos seguir trabalhando para que a melhoria no Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores de Pernambuco seja contínua", afirmou a governadora Raquel Lyra.

NOVAS INTERVENÇÕES NA UNIDADE

Entre os destaques e novas intervenções na unidade está a entrega do primeiro Centro de Reabilitação Funcional e Cognitiva (CRFC), que atende pacientes neurodivergentes, entre eles pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Com nove salas, o local oferece atendimento com psicólogos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, terapias ocupacional e sensorial, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, musicoterapia e terapias com animais.

“Realizamos a contratação de pessoas especializadas para o Centro. Por mês, estão sendo realizadas 1.920 consultas para pacientes com TEA, evitando um custo de R$ 6 milhões porque antes o serviço acontecia apenas na rede credenciada. A ideia é acolher essas mães. Oferecemos cuidado emocional através de terapias com psicólogos, palestras e atividades de autocuidado”, informou o presidente do Instituto de Atenção à Saúde e Bem-Estar dos Servidores do Estado de Pernambuco (Iassepe), Douglas Rodrigues.

Este ano, o setor fisioterapia do Hospital foi requalificado e transformado em um Centro de Reabilitação, o que permitiu um crescimento nos atendimentos, passando de duas mil sessões mês para 26 mil sessões somente no mês de novembro. Além do mais, para consolidar o HSE como unidade de referência na área ambulatorial e cirúrgica, foi adquirido um arco cirúrgico, trazendo para a unidade procedimentos de ortopedia, vascular e hemodinâmica.

MAIS EQUIPAMENTOS

A gestão estadual investiu, ainda, na aquisição de máquinas termodesinfectadora e de baixa temperatura, equipamentos que servem para lavar, desinfectar e esterilizar materiais respiratórios e cirúrgicos, gerando uma economia de R$ 89 mil por mês, aumentando em 60% o número de cirurgias realizadas.

“Há aproximadamente 30 anos que a gente não tinha nenhum tipo de investimento, mas agora conseguimos ampliar o número de cirurgias e triplicar o número de atendimentos. Abrimos novos serviços que não existiam”, pontuou o diretor do Hospital dos Servidores do Estado, Rogério de Assunção.