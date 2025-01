HMPV na China: entenda o vírus que causa mais um surto de infecção respiratória no país

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nas redes sociais, circulam mensagens de que o vírus estaria se espalhando rapidamente no país e que seria uma das infecções mais comuns em hospitais

A mídia estatal chinesa informa que o número de casos de metapneumovírus humano (HMPV) tem aumentado entre crianças na China, o que acende um alerta para um possível novo surto de doença respiratória. Trata-se de uma infecção viral que geralmente causa sintomas semelhantes aos de um resfriado.

Nas redes sociais, circulam mensagens de que o vírus HMPV estaria se espalhando rapidamente no país e que atualmente seria uma das quatro infecções virais mais comuns entre os pacientes internados em hospitais na China.

Especialistas citados pela imprensa afirmam que o aumento de casos de doenças respiratórias, incluindo o HMPV, está relacionado a temperaturas mais baixas e, após anos de confinamento devido à pandemia de covid-19, ao retorno às atividades cotidianas.

A Reuters chegou a relatar o aumento de casos de infeções respiratórias na China. Segundo a reportagem, autoridades sanitárias do País informaram, no dia 27 de dezembro, sobre um monitoramento de casos de pneumonia de origem desconhecida. Até o momento, contudo, a magnitude exata desse incremento não está clara.

Ao site especializado Live Science, o professor de virologia Andrew Easton, da Universidade de Warwick (Reino Unido), disse que sempre é preocupante ver uma mudança na incidência ou padrão de uma infecção e que é importante investigar potenciais surtos para identificar a causa.

"O HMPV é preocupante, especialmente para bebês no primeiro ano de vida", disse Easton ao Live Science. No entanto, ele acrescentou que o risco representado pelo HMPV não mudou significativamente desde sua descoberta, no início dos anos 2000.

"(Devemos) avaliar se é uma mudança no comportamento das pessoas infectadas que levou ao aumento da exposição ou se é uma mudança no vírus que levou ao aumento do número de indivíduos infectados", ressaltou Easton.

As autoridades chinesas de controle de doenças têm adotado medidas proativas para responder ao aumento dos casos. Segundo a Reuters, foi implementado um sistema piloto para monitorar a infecção.

HMPV: como tratar metapneumovírus?



Não há vacinas disponíveis contra o HMPV. Além disso, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) dos Estados Unidos, não há tratamentos antivirais específicos para o vírus. Existe assistência de suporte, o que significa que medicações podem reduzir os sintomas da doença.

HMPV: quais os sintomas?



Os sintomas comumente associados ao HMPV incluem tosse, febre, congestão nasal e falta de ar. Os quadros da infecção por HMPV podem progredir para bronquite ou pneumonia e são semelhantes a outros vírus que causam infecções respiratórias superiores e inferiores.

O período de incubação estimado é de três a seis dias, e a duração média da doença pode variar a depender da gravidade, mas é semelhante a outras infecções respiratórias causadas por vírus.

Como se espalha?

O HMPV é transmitido de uma pessoa infectada para outras por meio de secreções de tosse e espirro; contato pessoal próximo, como tocar ou apertar as mãos; tocar em objetos ou superfícies que tenham o vírus e depois tocar na boca, nariz ou olhos.