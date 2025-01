hMPV: o que se sabe sobre vírus que causa surto de infecções na China

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cinco anos depois da covid-19, a região norte da China tem enfrentado um rápido aumento no número de infecções pelo metapneumovírus humano (hMPV), um vírus respiratório que causa sintomas gripais.

Surge na população mundial um temor de uma nova pandemia, como a de covid-19, entretanto, é muito difícil que o cenário de 2020 repita-se.

Isso porque o coronavírus era completamente novo e desconhecido do corpo humano, enquanto o hMPV foi isolado na Holanda em 2001, com o primeiro caso em território brasileiro identificado em 2004. Dessa forma, a população já apresenta uma certa imunidade natural.

A Associação Americana do Pulmão (American Lung Association) classifica-o como sazonal, comum no inverno e no início da primavera, como é o caso da China e todo o hemisfério norte neste período do ano.

Como é a contaminação?

Qualquer pessoa pode ser infectada pelo metapneumovírus humano, entretanto, é mais comum em crianças, idosos e pessoas com o sistema imunológico enfraquecido.

O vírus se espalha através do contato próximo com pessoas infectadas.

Sintomas

Os sintomas costumam ser leves e muito similares a um resfriado:

Tosse;

Congestão nasal;

Dor de garganta;

Febre.

Em casos mais severos, pacientes podem sentir dificuldades em respirar. O vírus pode associar-se a infecções secundárias como bronquiolite, bronquite e pneumonia.

Tratamento

Na maioria dos casos, a infecção por hMPV dura entre dois e cinco dias e vai embora sem necessidade de medicação.

O tratamento medicamentoso é feito para aliviar os sintomas.