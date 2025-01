H5N1: EUA registra primeira morte humana por gripe aviária, e Opas lança painel de monitoramento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Paciente havia sido hospitalizado por uma doença respiratória e foi o primeiro caso sério de infecção humana pelo vírus H5N1 detectado no país

Os Estados Unidos registraram a primeira morte humana relacionada com a gripe aviária no país. A informação foi dada, na segunda-feira (6), por autoridades sanitárias do Estado da Louisiana.

O paciente, segundo o governo, tinha 65 anos e convivia com doenças pré-existentes. Ele havia sido hospitalizado por uma doença respiratória e foi o primeiro caso grave de infecção humana pelo vírus H5N1 detectado nos Estados Unidos.

De acordo com o Departamento de Saúde da Louisiana, o paciente "contraiu o vírus H5N1 após ter sido exposto a aves domésticas e selvagens". O órgão ainda ressaltou que não foi detectado outro caso de H5N1 nem evidências de transmissão de pessoa para pessoa.

Apesar da confirmação do óbito, o risco da gripe aviária para a saúde pública continua "baixo", segundo as autoridades.

A Organização Mundial da Saúde diz que mortes humanas relacionadas ao vírus H5N1 já foram registradas em outros países no passado.

Identificada pela primeira vez em 1996, a gripe aviária A (H5N1) tem acometido de forma mais intensa as aves desde 2020 e afetado cada vez mais espécies de mamíferos.

Opas lança painel interativo para monitorar influenza aviária A(H5N1) nas Américas

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) lançou um painel interativo para monitorar os casos de influenza aviária A(H5N1) nas Américas.

A ferramenta foi desenvolvida para melhorar o acesso a dados sobre surtos da doença em aves, mamíferos e humanos, a fim de fornecer informações essenciais para autoridades de saúde pública e animal.

Os dados referentes a mamíferos e aves foram obtidos da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). Com esse recurso, a Opas informa que reforça o trabalho de vigilância ativa para prevenir a possível transmissão da doença para seres humanos.

Entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024, a plataforma registrou 66 casos humanos confirmados nos Estados Unidos e um no Canadá, além de mais de 1.300 casos em animais em diversos países da região.

Em dezembro de 2024, a Opas publicou uma avaliação dos riscos à saúde pública associados à possível ocorrência de influenza aviária zoonótica A(H5N1) na América Latina e no Caribe. O risco foi classificando como moderado.

Até o momento, não foi identificada transmissão de humano para humano.

A plataforma fornece dados sobre surtos e informações sobre os sintomas apresentados pelos pacientes, com base nos dados fornecidos pelos países. Dessa forma, as autoridades de saúde pública contam com um suporte para se preparar melhor para detectar e tomar decisões rápidas.

Entre os sintomas apresentados pelos pacientes e registrados na plataforma, estão conjuntivite, febre, tosse, dor de cabeça, mialgia (dor muscular) e dor de garganta, além de outros.