Mpox: França identifica primeiro caso de nova variante

Caso notificado refere-se a um paciente que não viajou para África Central, região onde clados do vírus mpox circulam ativamente há vários meses

Um primeiro caso da nova variante da mpox foi identificado na França, informou nesta segunda-feira (6) o Ministério da Saúde do país europeu em um comunicado, confirmando uma informação de um jornal local.

O Ministério foi informado "de um primeiro caso humano de mpox do clado 1b no território nacional, na Bretanha", no noroeste da França, detalhou o comunicado, transmitido à AFP.

"O caso notificado refere-se a uma pessoa que não viajou para a África Central, uma região onde vários clados do vírus mpox circulam ativamente há vários meses, incluindo o clado 1b", acrescentou.

"Entretanto, esta pessoa teve contato com duas pessoas que retornaram da África Central, e estão sendo realizadas investigações para encontrar a origem da contaminação e identificar todas as pessoas de contato", indicou o comunicado.

O ministério lembrou que outros quatro países do Espaço Econômico Europeu (EEE) notificaram casos de mpox do clado 1b desde o último verão: Suécia, Alemanha, Reino Unido e Bélgica.

O Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) considera que o risco de infecção pelo mpox clado I para a população geral na França e na Europa é baixo, destaca o comunicado.

A mpox se caracteriza por lesões cutâneas, como pústulas, febre alta e dores musculares. Identificada pela primeira vez na República Democrática do Congo (RDC) em 1970, permaneceu restrita por muito tempo a uma dezena de países africanos.

Mas, em 2022, começou a se expandir para o resto do mundo, especialmente para países desenvolvidos onde o vírus nunca havia circulado.

Existem duas epidemias simultâneas em curso: uma provocada pelo clado 1 na África Central, que afeta principalmente crianças, e outra pela nova variante, o clado 1b, que afeta adultos no leste da RDC e nos países vizinhos.