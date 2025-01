Pernambuco confirma caso de raiva humana; paciente está internada em estado grave

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Paciente foi atacada por um sagui, apresentou quadro de dormência e está em UTI no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no Recife

Uma mulher de 56 anos está internada no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc), em Santo Amaro, área central do Recife, após ser atacada por um sagui na mão esquerda.

Ela deu entrada na unidade hospitalar no dia 31 de dezembro, com um quadro de dormência que se irradiou para o tórax, dores e fraqueza.

A Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE) informou que, às 23h da terça-feira (9), o exame realizado pelo Instituto Pasteur, em São Paulo, confirmou a contaminação por raiva. O último caso de raiva humana em Pernambuco, antes desse, ocorreu em 2017.

A paciente mora em Santa Maria do Cambucá, cidade localizada no Agreste do Estado.

O laudo do exame demonstra que o vírus encontrado é de origem silvestre. Segundo relatos da investigação, nos dias anteriores ao contato da paciente com o animal, ocorreram queimadas na região, o que resultou na fuga do animal da mata e contato com a mulher.

“Há muitos anos não é identificado caso de raiva em humanos no Estado. A vigilância identifica o vírus da raiva em animais silvestres, de mata. Esses animais são diferentes dos domésticos, que devem ser vacinados contra a doença”, destaca o diretor-geral de Vigilância Ambiental de Pernambuco, Eduardo Bezerra.

Em caso de agressão de animais silvestres, a primeira medida de prevenção é procurar assistência médica para que seja realizada a profilaxia. Após análise do profissional de saúde, será indicada a aplicação de vacina e/ou soro.

Raiva humana

A raiva é uma doença infecciosa viral aguda causada pelo vírus do gênero Lyssavirus, com taxa de letalidade de 100%.

De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2010 e 2024, foram registrados 48 casos de raiva humana no Brasil.

Desses, nove foram causados por mordidas de cães, 24 por morcegos, seis por primatas não humanos, dois por raposas, quatro por felinos e um por bovino.

Transmissão

A raiva pode ser transmitida ao ser humano através de mordedura, arranhadura ou lambedura de um animal infectado.

Sintomas

Se o ser humano tiver contato com o animal infectado (através de mordedura, arranhadura ou lambedura), após o período de incubação, que varia entre 2 e 10 dias, pode apresentar:

Mal-estar geral;

Pequeno aumento de temperatura;

Anorexia;

Cefaleia;

Náuseas;

Dor de garganta;

Entorpecimento;

Irritabilidade;

Inquietude;

Sensação de angústia.

À medida que a infecção pela raiva avança, surgem sintomas mais graves e complicações, como:

Aumento da ansiedade e da hiperexcitabilidade;



Febre;



Delírios;



Espasmos musculares involuntários, generalizados e/ou convulsões.

Os espasmos nos músculos da laringe, faringe e língua ocorrem ao tentar ingerir líquidos ou ao visualizá-los, causando sialorreia intensa, também conhecida como "hidrofobia".

Esses espasmos musculares evoluem para paralisia, resultando em alterações no sistema cardiorrespiratório, retenção urinária e constipação intestinal. Além disso, podem ser observados sintomas como disfagia (dificuldade para engolir), aerofobia (medo de ar ou correntes de ar), hiperacusia (sensibilidade excessiva aos sons) e fotofobia (sensibilidade à luz).

Diagnóstico



Obrigatoriamente feito por meio laboratorial pela utilização de técnicas diversas.

Tratamento

A medida mais eficaz é a prevenção, por meio da vacinação pré ou pós-exposição.

A raiva é uma doença fatal, e a principal forma de prevenção é a vacinação, seja antes ou após a exposição ao vírus.

Profilaxia Antirrábica Humana

O Ministério da Saúde adquire e distribui os imunobiológicos necessários para a profilaxia da raiva humana no Brasil: