Vai visitar um recém-nascido? Confira os cuidados necessários

Visitar um bebê que acaba de chegar ao mundo é um momento especial, de alegria e celebração entre os entes queridos. Entretanto, essas visitas exigem cuidados redobrados para proteger a saúde do bebê, que ainda está desenvolvendo sua imunidade.

Pequenas atitudes fazem toda a diferença para garantir o bem-estar do recém-nascido e da família.

"Lavar bem as mãos e usar álcool gel antes de entrar no quarto são medidas simples, mas fundamentais para proteger o bebê de infecções. Além disso, o uso de máscara é indispensável, especialmente se você estiver com qualquer sintoma gripal", destaca a pediatra Lilian Zaboto.

Higiene é fundamental

Antes de conhecer o recém-nascido, lave bem as mãos e use álcool gel. Essas medidas simples ajudam a evitar a transmissão de germes e bactérias para o bebê.

Além disso, é recomendado o uso de máscara, especialmente se você estiver com qualquer sintoma de resfriado, tosse ou gripe.

Nunca fale muito próximo ao rostinho do bebê ou tente beijá-lo. Esses gestos, por mais carinhosos que sejam, podem expor o pequeno a riscos desnecessários.

Evite pegar o bebê no colo

Embora a vontade de segurar o bebê seja grande, é importante evitar pegá-lo no colo, principalmente se você não realizou a higiene adequada.

Caso tenha tido contato recente com pessoas doentes ou se não estiver se sentindo bem, o ideal é adiar a visita para um momento mais oportuno.

"O bebê ainda tem um sistema imunológico muito frágil. Não pegar no colo ou adiar a visita caso você não esteja bem são demonstrações de respeito e cuidado com a família", reforça a pediatra.

Lembre-se que a prioridade é a saúde do recém-nascido, apesar da sua vontade em demonstrar carinho.

Atenção especial com crianças

Crianças também devem evitar visitar recém-nascidos. Além disso, é essencial que estejam com o esquema de vacinação atualizado.

Bebês possuem um sistema imunológico frágil e estão mais suscetíveis a infecções graves.

Respeite as orientações da família

Podem não fazer sentido para você, mas as regras estabelecidas pela família têm como objetivo proteger o recém-nascido e garantir um ambiente tranquilo e seguro para ele e seus pais.

Seguir as recomendações da família, demonstrando empatia e cuidado, é um ato de amor para o bebê.

"Quando os visitantes respeitam as orientações da família, ajudam a criar um ambiente seguro para o bebê e transmitem amor em forma de cuidado", conclui a pediatra.