Doação de sangue: Hemope e Hospital Pelópidas Silveira promovem campanha no Recife

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) enfrenta uma queda de 30% no número de doadores, cenário que pode comprometer o atendimento a emergências e tratamentos que demandam transfusões em todo o Estado.

Para contornar a situação, o Hemope realizará, nesta terça (14) e quarta-feira (15), campanha de coleta externa no Hospital Pelópidas Silveira (HPS), no Curado, em Recife, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h.

Campanha "Você é o tipo de alguém"

A ação, que visa alcançar funcionários do hospital, acompanhantes e o público geral, espera atrair 130 pessoas por dia, totalizando 260 doações.

As bolsas de sangue arrecadadas serão destinadas à rede de saúde de todo o Estado, incluindo os sistemas público e privado.

Somente o HPS consome mais de 110 bolsas mensais para atender seus pacientes, conforme a Agência Transfusional da unidade.

“Esta é a primeira campanha do ano e tem um papel importante de descentralizar o atendimento, chegar na população com mais efetividade. Frisamos a necessidade de ser sincero na triagem, para a segurança do doador e para a pessoa que está recebendo o sangue”, explica Valéria Morais, assistente social do Hemope.

Quem pode doar?

Os critérios básicos para doar incluem:

Condições de saúde: estar bem e sem sintomas gripais nos últimos 15 dias

estar bem e sem sintomas gripais nos últimos 15 dias Faixa etária: de 16 a 69 anos, com autorização de responsável legal para menores de idade; maiores de 60 anos só podem doar se já tiverem doado antes dos 60.



de 16 a 69 anos, com autorização de responsável legal para menores de idade; maiores de 60 anos só podem doar se já tiverem doado antes dos 60. Peso mínimo: 50 kg.

É preciso estar descansado (mínimo de 6 horas de sono), alimentado nas últimas 3 horas e sem ingestão de álcool nas últimas 12 horas.

É necessário apresentar documento oficial com foto, como RG ou CNH. A periodicidade permitida para doação é de três meses para homens e quatro meses para mulheres. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 0800.081.1535.

“Este é um insumo vital, que não se fabrica nem se compra, sendo necessária a vontade de doar para que possamos atender e ajudar no tratamento dos pacientes do Pelópidas Silveira e de tantas outras unidades hospitalares do Estado”, reforça Raphaela Muniz, diretora de Cuidados Interdisciplinares do HPS.

